Zuzgen Trotz kurzfristigem Ersatzprogramm: Klangheimli begeistert mit Comedy und Musik Nur einer von drei ursprünglich geplanten Programmpunkten konnte am Wochenende beim Raiffeisen-Klangheimli-Event in Zuzgen starten, welcher zu Gunsten des Blasmusikalischen Nachwuchsfördervereines Wegenstettertal stattfand. Zwei Künstler mussten kurzfristig ersetzt werden. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Die Fexer aus Bayern zeigen ihr musikalisches Können. Andrea Worthmann

Weniger Musik, mehr Comedy. So kann man das Ersatzprogramm der coronabedingten Ausfälle von zwei Showacts zusammenfassen. Die Band GlasBlasSing und der Stand-up-Comedien Charles Nguela hatten kurzfristig abgesagt. Letzterer schickte noch einen Videogruss aus seiner Isolation.

Durch das Programm führte Mario Hürbin, der auch im Namen des OK-Präsidenten Andreas Reimann die rund 450 Zuschauer im Kulturzelt begrüsste. Hürbin bewies bei seiner Moderation selbst komödiantisches Talent und so verlas er die Sponsorenverdankung in unterhaltsamer Gedichtform und sagte schliesslich die dreiköpfige Blaskapelle Die Fexer an.

Zünftige Blasmusik mit modernen Elementen

Die «wahrscheinlich kleinste Blaskapelle der Welt» aus Bayern heizte dem Publikum dann auch schnell ein, animierte zum Mitklatschen, Mitsingen und Schunkeln. Mit Tuba, Trompete und Flügelhorn zeigten die drei Musiker aber auch, dass es nicht nur volkstümlich zugeht. Lieder von Eric Clapton, Coldplay und Sting fanden sich in ihrem abwechslungsreichen Repertoire. Zwischen den Stücken amüsierte Tubist Daniel mit seinen Ansagen, Anekdoten auf typisch bayrische Art.

Sven Ivanic, als Sympathiepaket angekündigt, ist aus Zürich angereist und bot Stand-up-Comedy mit viel Publikumsinteraktion. Als Balkan-Comedian lässt er auch kein Kulturklischee aus und begeistert mit seiner Schlagfertigkeit:

«Ich kann nur drei Akkorde. Man könnte sagen, ich bin Peach Weber mit Migrationshintergrund.»

Sven Ivanic spricht mit einem Zuschauer und holt ihn später sogar auf die Bühne. Andrea Worthmann

Der studierte Jurist, der sich und seinen Berufszweig aufs Korn nahm (auch hier mit Hilfe eines Berufskollegen aus dem Saal), holte dann noch einen Zuschauer für ein Quiz auf die Bühne und sang ein Lied über eine Veranstaltung, bei der in der Schweiz «alle Regeln fallen»: «dem Grümpeli». Das Zelt tobte und zollte begeistert Beifall.

Alkohol- und Sexgeschichten sorgen für viel Lacher

Als dritter Künstler kam der aus St. Gallen stammende Thurgauer Nico Arn auf die Bühne. Mit Gitarre und frivolen Texten bewaffnet, bot er eine spritzige One-Man-Show. Themen wie Dating Apps, Raucherentwöhung und Dialekte wurden unterhaltsam und mit Biss präsentiert. Zum Thema Fasnacht sagte er:

«Der Unterschied von eurer Fasnacht zu unserer ist: Eure ist kurz und knackig, unser ist lang und nackig.»

So ging es in den Geschichten meist um alkoholisierte Menschen, über den Verlust des Führerscheines in ähnlichem Zustand und vermeintlich selbsterlebte One-Night-Stands; oft verpackt in lustiges Liedgut, bei dem Arn auch stimmlich eine gute Figur machte.

Der Thurgauer Nico Arn bringt mit Musik und Comedy den Saal zum Lachen. Andrea Worthmann

Insgesamt hatten die Künstler je zwei Auftritte. Dazwischen gab es eine Pause, in der die Gäste ein Nachtessen, heimische Weine und andere Leckereien geniessen konnten. Gegen 23 Uhr und mit einer Zugabe von Die Fexer ging dieser unterhaltsame Abend zu Ende.