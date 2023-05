Zuzgen Seelsorger zu schwierigem Thema: «Es wird gefährlich, wenn wir meinen, wir könnten über das Sterben anderer verfügen» Im Rahmen der Kulturreihe der beiden reformierten Kirchgemeinden Wegenstettertal und Möhlin fand in Zuzgen ein viel beachteter Diskussionsabend statt. Das Thema: Sterbehilfe aus medizinethischer, rechtlicher und seelsorgerischer Sicht. Als Referent trat mit Luzius Müller ein promovierter reformierter Unipfarrer und Seelsorger auf – und plädierte dafür, über das Thema zu diskutieren und zu streiten.

Die Sterbehilfeorganisation Exit zählt rund 150'000 Mitglieder, wobei die wenigsten Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Symbolbild: Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Ein heikles Thema zog im reformierten Kirchgemeindezentrum in Zuzgen ein äusserst interessiertes Publikum an. Es ging dabei um Sterbehilfe aus medizinethischer, rechtlicher und seelsorgerlicher Sicht. Der Anlass fand im Rahmen der Kulturreihe der beiden reformierten Kirchgemeinden Wegenstettertal und Möhlin in Zuzgen statt.

Der Referent Luzius Müller ist promovierter reformierter Unipfarrer in Basel sowie Seelsorger am St. Claraspital und Koordinator der Ethikkommission am Bethesda-Spital. Nach einer Auslegeordnung der Begriffe wie «passive Sterbehilfe», «aktiv direkte Sterbehilfe», «aktiv indirekte Sterbehilfe», «Suizidbeihilfe», «Sterbefasten» und «Bilanzsuizid» zeigte er die Werte und Kriterien auf, die den Entscheid für Sterbehilfe in irgendeiner Form beeinflussen.

Er machte dabei deutlich, dass sowohl das medizinische Personal wie auch Seelsorgende oft vor äusserst schwierigen Entscheidungen stehen, wenn Menschen im Spital oder Heim nicht mehr weiterleben wollen.

Wenige wählen die Suizidbeihilfe

Die Gründe, weshalb Menschen im Spital oder Heim nicht mehr weiterleben wollen, können laut Luzius Müller sehr unterschiedlich sein. Viele möchten noch leben, auch wenn es ihnen objektiv schlecht geht, bei andern ist der Sterbewunsch weniger nachvollziehbar. Das macht die Entscheidung oft schwierig, weshalb sich Ethikkommissionen in den jeweiligen Einrichtungen mit dem Einzelfall beschäftigen und Lösungen suchen.

Luzius Müller referierte in Zuzgen zur Sterbehilfe – und plädierte dafür, über das Thema zu diskutieren und zu streiten. Bild: Fritz Imhof

Die Suizidhilfe – von der Sterbehilfeorganisation Exit Sterbehilfe genannt – wird danach relativ selten in Anspruch genommen. Trotz der hohen Mitgliederzahl von rund 150'000 Personen nehmen nur etwa 1 von 50 Sterbenden den Dienst von Exit in Anspruch. Eine Alternative bietet zum Beispiel die palliative Sedierung, die sogenannte «aktiv indirekte Sterbehilfe», wobei Schwerkranken so viele Schmerzmittel verabreicht werden, dass sie keine Schmerzen erleben müssen. Dabei kann der Tod unter Umständen schneller eintreten.

Müller machte auch deutlich, dass Suizidbeihilfe nicht in der Patientenverfügung eingefordert werden kann, da die Patientenverfügung nur für den Fall gilt, wo der Patient nicht mehr selbst entscheiden kann. Für die Suizidbeihilfe sei jedoch die Urteilsfähigkeit der Sterbewilligen erforderlich.

Andere wählen das sogenannte Sterbefasten, das auch von namhaften Medizinern empfohlen wird, indem sie Nahrung und Getränke ablehnen. Müller gab dazu zu bedenken, dass diese Sterbeart anspruchsvoll sei und eine gute fachliche Begleitung erfordere.

Eine seelsorgerliche Sicht

Aus seelsorgerlicher Sicht betonte der Theologe und Ethiker Luzius Müller, dass Beziehungen zu Angehörigen und Freunden auch angesichts eines nahenden Todes oft noch intakt bleiben: «Ich kann Vater, Mutter, Freund oder Partnerin bleiben.» Ein assistierter Suizid könne diese Beziehungen verfrüht trennen, wenn der Suizid vor dem Eintreten gravierender Symptome erfolge.

Zur Frage, wie sich die Kirchen zur Suizidbeihilfe stellen, erinnerte Müller daran, dass in der römisch-katholischen Kirche das Lehramt diesen Ausweg verbiete. Im Gegensatz dazu werde in den reformierten Kirchen laufend darüber diskutiert und gestritten, was auch gut sei. Denn:

«Es wird gefährlich, wenn wir meinen, wir könnten über das Sterben anderer verfügen.»

Eine biblische Sicht gebe es dazu nicht, wohl aber unterschiedliche christliche Antworten. Müller erklärte dazu, dass die biblischen Autoren das Problem noch gar nicht gekannt hätten. Denn, so der Ethiker: «Aus unserer heutigen Sicht herrschte damals eine gravierende medizinische Unterversorgung.»