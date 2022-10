Zuzgen Der Meister des Aquarells geht in den Dialog mit Skulpturen: Viktor Hottinger stellt in der Galerie Looberg aus «Licht und Schatten» heisst die aktuelle Schau von Viktor Hottinger auf dem Lohnberg in Zuzgen, dem einstigen Wohn- und Arbeitsort des verstorbenen Bildhauers Paul Agustoni. Mit dessen Skulpturen geht Hottinger in der Ausstellung in einen Dialog.

Viktor Hottinger stellt in der Galerie Looberg aus. zvg

Viktor Hottinger hat für seine Ausstellung in Zuzgen jüngere und ältere Bilder ausgesucht, zwei Drittel davon sind Aquarelle. Unter ihnen befindet sich die zwölfteilige Serie «Der Lauf der Dinge», in der er die Bahn der Sonne von Januar bis Dezember nachbildet.

In der Galerie Looberg hat er die je 30 mal 40 Zentimeter grossen Bilder in einer Reihe angeordnet, sodass der Halbkreis der Sonne auf einen Blick nachvollziehbar wird. Die Präsentation dieser Bilder habe sich angeboten, erklärt Viktor Hottinger, denn im Original waren sie noch nie zu sehen.

Es blieb wenig Zeit für neue Werke

Die Anfrage, auf dem Lohnberg auszustellen, bekam er von Galerist René Stuber im März dieses Jahres. Für neue Werke war also wenig Zeit, weshalb er auf sein umfangreiches Archiv zurückgriff. Die Vorbereitung gestaltete sich nicht so locker, wie es in der Ausstellung den Anschein machen kann. Hottinger berichtet:

«Das Ganze ist intensiv geworden.»

Intensiv, weil er vier neue Bilder in Acryl auf Leinwand mit Morgen-, Mittag-, Abend- und Nachtlicht und den immer gleichen Hügelzügen gemalt hat. Hinzu kommen 32 Tagebuchblätter aus den Sommermonaten von diesem Jahr.

Insgesamt zeigt Viktor Hottinger 102 Bilder in unterschiedlichen Formaten. Was sie eint, ist das Ausstellungsthema «Licht & Schatten».

Ein Aquarell von Viktor Hottinger, zu sehen in der Galerie Looberg. Repro: Peter Schütz

Das Paradebeispiel sind die zwölf Kalenderblätter. Geografisch exakt verortet sind sie mit einer Ausnahme nicht. Dennoch wirken sie, als ob sie Gegenden im Fricktal darstellen oder Ausschnitte davon. Hügel kommen vor, Felder, Wald, ein Reiher im Schilf, eine Stadt mit Kirchturm. Darüber öffnen sich Himmel in kühlen und warmen Tönen.

In diesen Bildern kommt Viktor Hottingers Könnerschaft im Gebrauch des Aquarells deutlich zum Vorschein. Der Rheinfelder versteht es scheinbar unangestrengt, Farben neben- und ineinander fliessen zu lassen, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Dabei bedingt das Aquarellieren Disziplin, Erfahrung, Geduld – und einen guten Plan für ein überzeugendes Ergebnis.

Ein Dialog mit den Skulpturen Agustonis

Viktor Hottinger geht mit seiner Ausstellung in der Galerie Looberg einen Dialog mit den Skulpturen des 2012 verstorbenen Bildhauers Paul Agustoni ein. Mit ihm hatte er Anfang der 1970er-Jahre zusammen ausgestellt. Danach haben sie sich für einige Jahre aus den Augen verloren, als Viktor Hottinger in Olten lebte. Als er nach Rheinfelden zurückkam, lebte der Kontakt wieder auf.

Die Ausstellung «Licht & Schatten» ist noch bis 30. Oktober in der Galerie Looberg zu sehen. Die Galerie ist täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet, montags ist sie geschlossen. Viktor Hottinger ist an den Samstagen und Sonntagen anwesend. Mit seiner Band N’Awlins Six tritt er im Rahmen eines Matinees am Samstag, 15. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr auf. Finissage ist am Sonntag, 30. Oktober, von 14 bis 17 Uhr.