Zusammenschluss Klarer Entscheid: Herznach und Ueken sagen Ja zur Fusion – «es kommt zusammen, was zusammengehört» Nur gerade eine Stunde dauerten die Gemeindeversammlungen am Freitagabend in Herznach und Ueken. Dann war klar: Die Fusion ist perfekt. Beide Versammlungen stimmten dem Zusammenschluss überdeutlich zu. Nun muss er noch an der Urne bestätigt werden – aber daran besteht kaum Zweifel.

In Ueken nahmen 71 der 641 Stimmberechtigten an der Fusions-Gemeindeversammlung teil. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Der grosse Showdown blieb am Freitagabend in Herznach und Ueken aus: In beiden Kommunen sagten die Stimmberechtigten erwartungsgemäss deutlich Ja zum Zusammenschluss per 1. Januar 2023.

Kamen viele Leute zur Fusionsversammlung?

Nein, es nahmen recht wenige Einwohner teil. In Herznach waren 89 der 1048 Stimmberechtigten anwesend. Das entspricht 8,5 Prozent. In Ueken war das Interesse etwas grösser. Hier nahmen 71 der 641 Stimmberechtigten teil, was 11,1 Prozent entspricht. Damit ist auch klar: Der Entscheid ist in beiden Gemeinden nicht endgültig; das Referendum kann ergriffen werden, was allerdings nach dem klaren Votum wenig wahrscheinlich ist. Zudem gab es im Vorfeld kaum Stimmen gegen die Fusion.

Was waren die Argumente für eine Fusion?

Der Ueker Gemeindeammann Robert Schmid führte unter anderem Synergieeffekte und einen grösseren finanziellen Spielraum als Argumente für die Fusion ins Feld. Zudem könne man die Infrastruktur und die Unterhaltungskosten gemeinsam besser stemmen. Sein Herznacher Amtskollege Thomas Treyer brachte es wie folgt auf den Punkt: «Es kommt zusammen, was zusammengehört.»

In Herznach wollten 89 der 1048 Stimmberechtigten mitentscheiden. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Was sprach gegen eine Fusion?

Auf die Frage eines Einwohners, ob es etwas gebe, was aus Sicht der Arbeitsgruppen dagegen spricht, sagte der Ueker Ammann Robert Schmid: «Wir verlieren vielleicht ein Stück Heimat. Ich bin Urueker, aber ich sehe ganz viel Vorteile.»

Welche Fragen wurden gestellt?

Ein Thema war die Höhe des Fusionsbeitrages. Der Kanton zahlt beiden Gemeinden eine Fusionspauschale von je 400'000 Franken. Dazu kommen rund drei Millionen für den Ausgleich der Vermögenswerte. In Ueken war auch das Gemeindehaus ein Thema. Dieses wird schon heute nicht mehr als Verwaltungsgebäude genutzt, da diese – unabhängig vom Ausgang des Fusionsprozesses – mit Herznach zusammengelegt wurde. Die gemeinsame Verwaltung befindet sich in Herznach. Eine Idee ist laut Robert Schmid, das Gemeindehaus in Ueken zu vermieten. Ein Verkauf stehe nicht zur Diskussion.

Beschäftigt hat auch der Steuerfuss. Dieser beträgt in Ueken aktuell 125 Prozent, in Herznach 116 Prozent. Die fusionierte Gemeinde wird voraussichtlich mit 110 Prozent starten können. Verwaltungsleiter Harry Wilhelm an der Versammlung in Herznach dazu: «Auch ohne die Fusion wäre der Steuerfuss der Gemeinde Herznach mittelfristig bei rund 110 Prozent gelandet. Zudem können grosse Investitionen auf mehr Schultern verteilt werden.»

Wie kam die Abstimmung heraus?

Klar und deutlich. In Ueken stimmten 64 Einwohner für die Fusion, 4 dagegen. In Herznach waren 79 für den Zusammenschluss und 10 dagegen. Beide Versammlung waren nach nur einer Stunde zu Ende – das ist für eine Fusions-Gemeindeversammlung rekordverdächtig und zeigt zum einen, dass dieser Wieder-Zusammenschluss – Ueken und Herznach waren bis 1803 eine Vogtei – breit abgestützt ist und dass die Fusion zum anderen gut vorbereitet war.

Wie geht es nun weiter?

Nachdem beide Gemeinden an ihren Versammlungen Ja gesagt haben, findet am 26. September die obligatorische Urnenabstimmung statt. Sagen auch hier beide Gemeinden Ja – und davon ist derzeit auszugehen –, biegt der Fusionsprozess auf die Zielgerade ein. Zusammenschliessen wollen sich die Gemeinden per 1. Januar 2023. Die neue Gemeinde wird Herznach-Ueken heissen, aber ssowohl die Postleitzahlen als auch die Strassennamen beider Gemeinden behalten. Das neue Gemeindewappen wird eine Kombination aus den beiden bisherigen sein.