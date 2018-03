Es ist ruhig in der Parkanlage. Mittendrin steht die imposante Villa Kym – umgeben von Bäumen und Büschen, die ihr Grün nach den Wintermonaten noch nicht wiedergefunden haben. Die Pflanzen werden bald in Blüte stehen. Das Herrenhaus im Möhliner Oberdorf floriert aber schon länger nicht mehr.

Die Gemeinde hat mit Leerständen zu kämpfen. Drei der sieben Wohnungen im denkmalgeschützten Gebäude, deren Renovation im Oktober 2014 für über fünf Millionen Franken fertiggestellt wurde, sind heute unbesetzt.

«Ganz am Anfang konnten wir bis auf eine Wohnung alle vermieten», sagt Christine Weissenberger, Leiterin Finanzen und Administration im Stadelbach. Das angrenzende Altersheim kümmert sich für die Gemeinde Möhlin, der die Villa Kym gehört, um die Verwaltung der Liegenschaft. Als dann einige der älteren Bewohner verstarben oder ins Stadelbach zügelten, leerte sich das Haus zunehmend.

«Man erhoffte sich eine verstärkte Nutzung», sagt Marius Fricker, Gemeindeschreiber in Möhlin. Als mögliche Gründe für das mangelnde Interesse an den Alterswohnungen sieht er die Mietpreise, die aufgrund des Ausbaustandards relativ hoch ausfielen. So kostet die kleinste Wohnung mit 33 Quadratmetern 1010 Franken brutto, die grösste mit 62 Quadratmetern 1730 Franken.

Weissenberger vermutet, dass die Wohnungen für viele potenzielle Mieter zu klein sind. Auch die Wohnform der Villa – eine Mischung aus Zusammenleben in Gemeinschaftsräumen und Rückzugsort in der eigenen Wohnung – sei bei älteren Leuten nicht so bekannt.

Öffnung des Mietermarkts

Um die Vermietungsquote zu erhöhen, hat die Gemeinde nun für das laufende Jahr das Konzept einer reinen Seniorengemeinschaft aufgelöst. Nun können auch Menschen, die weder AHV- noch IV-Bezüger sind, eine Wohnung in der Villa Kym beziehen.

Für stilles Gewerbe wurden die Wohnungen schon vergangenes Jahr zugänglich gemacht. Seither hat sich eine Praxis für Neurofeedback in einer der sieben Wohnungen eingemietet.

Der Mehrzweckraum im Keller der Villa Kym, der von der Öffentlichkeit gemietet werden kann, entlastet das Gemeindebudget während der schwierigen Vermietungssituation nicht wirklich. Das Angebot wird nur sporadisch genutzt. «Der Hauptgrund ist sicherlich die eingeschränkte Nutzbarkeit des Raums am Abend. Die Mieter sollen möglichst wenig durch Feierlichkeiten gestört werden», sagt Fricker.

Eine Mietpreis-Anpassung wurde bisher nicht vorgenommen. «Dies wird nach Auswertung der Testphase des neuen Konzepts überprüft. Diese endet im Spätherbst 2018», sagt Fricker.

Zum neuen Konzept gehört auch, dass die Wohnungen auf Online-Plattformen vermarktet werden. «Das Interesse ist in den letzten Wochen spürbar gestiegen und es finden Besichtigungen statt», sagt Fricker.