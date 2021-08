Zoll Mann wollte in Rheinfelden sechs Esel über die Grenze schmuggeln Ein Mann versuchte gleich zwei Mal, sechs lebendige Eseln über die Grenze zu bringen – ohne Erfolg. Er musste eine Busse bezahlen und wurde wegen diverser Verstösse angezeigt.

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrollierten kürzlich am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn einen Lieferwagen mit französischem Kennzeichen. Dabei stiessen sie auf sechs lebendige Esel, für die der Fahrer keine Papiere hatte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Beamten wiesen den Fahrer in der Folge zurück nach Deutschland.

Nach etwa 20 Minuten beobachteten sie, wie er erneut denselben Grenzübergang passierte, weswegen er bei der Ausfahrt Eiken angehalten und nochmals kontrolliert wurde. Da sich die Esel noch immer im Fahrzeug befanden, wurde dieses zurück nach Rheinfelden begleitet.

Der Fahrer musse eine Busse über 1200 Franken wegen Zollvergehens bezahlen. Zudem wurde der kantonale Veterinärdienst beigezogen, woraufhin der Fahrer noch wegen Verstosses gegen das Tierseuchen- und Tierschutzgesetz, nicht Mitführen der nötigen Dokumente sowie Verwendung eines nicht tierschutzkonformen Transportmittels angezeigt wurde. Nach Erledigung der Formalitäten konnte der Fahrer seine Reise zurück nach Deutschland fortsetzen. (az/kob)

