Zeugenaufruf Zündeten Jugendliche Feuerwerk? Gartenschopf in Mumpf brennt komplett ab In Mumpf brannte in der Nacht auf Samstag ein Gartenschopf vollständig nieder. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Verdächtige Beobachtung: Haben Jugendliche in Mumpf einen Schuppen angezündet? TeleM1

Kurz vor 1 Uhr Samstagnacht ging bei der Kantonspolizei Aargau eine Meldung ein: Ein Gartenschopf an der Hauptstrasse in Mumpf steht in Flammen. Hilfe kam zu spät, der Schopf brannte vollständig nieder.

Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, schreibt die Kapo Aargau. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Frick zu melden: Telefon 062 871 13 33.