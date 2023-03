Zeiningen Tümpel, Asthaufen, Überschwemmungen: Das «Maienbächli» ist jetzt ein Paradies für Kröten, Unken und Molche Entlang des «Maienbächlis» in Zeiningen wurden diverse Aufwertungsmassnahmen für Amphibien ausgeführt. Die Trägerschaft möchte die Vorkommen von Gelbbauchunken und Geburtshelferkröten fördern und vernetzen. Und nicht nur das.

Kleines Paradies für Amphibien und Insekten: Entlang des «Maienbächlis» in Zeiningen wurden diverse Aufwertungsmassnahmen ausgeführt. zVg

Das «Maienbächli» bei Zeiningen ist ein kleines Paradies. Ab dem Ursprung und dann entlang des rund zwei Kilometer langen Bachlaufs zwischen Schönenberg, Felsenhaus und Urmis bis hinunter zur Einmündung in den Möhlinbach bieten sich diverse ökologisch spannende Landschaften: feuchte Waldstandorte, kleine besonnte Waldwiesen und eine gerodete ehemalige Fichtenkultur. Ein Paradies für Amphibien.

So kommt am «Maienbächli» etwa die seltene Gelbbauchunke noch vor. Und auch die Geburtshelferkröte, umgangssprachlich Glögglifrosch genannt, hat sich an verschiedenen Stellen des nahe gelegenen Waldrands halten können.

Aufwertung für diverse Amphibien

Diese vielversprechende Ausgangslage wurde nun genutzt: In den vergangenen zwei Jahren wurden entlang des «Maienbächlis» diverse Aufwertungsmassnahmen für Amphibien ausgeführt. Die Trägerschaft, die aus Landbesitzern, dem lokalen Natur- und Vogelschutzverein, dem zuständigen Revierförster und der Naturschutzorganisation Pro Natura Aargau besteht, möchte so die Vorkommen von Gelbbauchunken und Geburtshelferkröten fördern und vernetzen.

In den Tümpeln und Mulden sollen sich Gelbbauchunken und Geburtshelferkröten ansiedeln. zVg

Wobei: «Die Lebensraumansprüche dieser beiden Arten passen auch vielen weiteren Amphibien und anderen gewässerliebenden Arten», sagt Lena Bühlmann, Projektleiterin bei der creaNatira GmbH. Von der Aufwertung werden also weitere Amphibien profitieren, ebenso wie weitere Flora und Fauna.

Die Aufwertung wurde dabei in mehreren Etappen umgesetzt. Angefangen bei der ehemaligen Fichtenkultur, die nach einem Borkenkäferbefall neu aufgeforstet werden sollte. In Absprache mit Eigentümer und Förster wurde auf Teilen der offenen Waldfläche stattdessen diverse Mulden angelegt. Das durch den Holzschlag angefallene Astmaterial wurde zu Haufen getürmt. Diese bieten Versteckmöglichkeiten für verschiedene Kleintiere.

Bereits erste Erfolge verzeichnet

Auf einer Feuchtwiese mit Dotterblumen und Sumpfbaldrian bachaufwärts wurden weitere Pflanzenarten angesät. Ausserdem sollen künftig wieder temporäre Überschwemmungen der Wiese möglich sein. Dazu wurde das Bachufer leicht abgesenkt.

Bereits nach wenigen Wochen waren die Tümpel bereits von Feuersalamandern besiedelt. Symbolbild: Walter Schwager

Noch während der Umsetzung der Massnahmen begann die Erfolgskontrolle. «Neben Grasfröschen, Köcherfliegen und Molchen konnten dabei auch viele Feuersalamander feststellt werden», sagt Bühlmann. Künftig soll das Gebiet Teil des kantonalen Amphibienmonitorings werden.

Am kommenden Montag findet nun ein öffentlicher Informationsanlass statt, bei dem Interessierte direkt von der Trägerschaft Erklärungen und Einblicke zu den Aufwertungsmassnahmen erhalten. Der Anlass beginnt um 18 Uhr, Treffpunkt ist im Gebiet Eigerte.

Die Gestreifte Quelljunger, eine stark vom Aussterben bedrohte Libellenart, soll am «Maienbächli» einen tollen Lebensraum vorfinden. Gilbert Wunderlin

Weitere Aufwertungen entlang des «Maienbächlis» sind ausserdem bereits aufgegleist. Dies auch aus aussergewöhnlichem Grund. Gilbert Wunderlin, Hobbyfotograf und Miteigentümer, hat im kommunalen Schutzgebiet Eigerte eine Gestreifte Quelljungfer entdeckt. Die letzten lokalen Nachweise dieser stark vom Aussterben bedrohten Libellenart stammen aus dem Jahr 1993. Auch sie soll am «Maienbächli» bald ihr Paradies vorfinden.