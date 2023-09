ZEININGEN Teilnehmerrekord am Zeiniger Märt: An über 60 Ständen werden Kunsthandwerk, Gebäck, Wein und Co. verkauft Über 60 Marktfahrerinnen und Marktfahrer haben sich für den Zeiniger Märt vom kommenden Samstag angemeldet. Neben vielen Ständen und Beizli werden neu verschiedene Handwerke vorgestellt.

«Noch nie haben sich so viele Marktfahrer angemeldet wie dieses Jahr», sagt Peter Freiermuth. Der Präsident vom Verein Zeiniger Märt freut sich sichtlich auf den kommenden Samstag. Am 35. Zeiniger Märt werden über 60 Marktfahrerinnen und Marktfahrer ihre Produkte präsentieren und zum Verkauf anbieten.

Damit die vielen Stände auch alle genug Platz haben, wird die Marktgasse wie schon im vergangenen Jahr in Richtung Gemeindeplatz bis zum Sämannsbrunnen erweitert.

Der Zeiniger Märt ist aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Bild: Nadine Böni (21. 9. 2013)

Auch wenn Freiermuth nicht einen Stand besonders hervorheben möchte, so gibt es am Markt doch für alle viel zu sehen und zu entdecken. An den vielen Ständen werden Kunsthandwerk, verschiedenes Gebäck und andere kulinarische Leckereien, landwirtschaftliche Produkte, im Dorf produzierter Wein, Schmuck und Dekorationsartikel angeboten.

Zwar müssen alle Standbetreiberinnen und -betreiber aus Zeiningen sein oder eine Zeininger Beteiligung haben, doch neu werden auch auswärtige Gäste eingeladen, die ihr Handwerk präsentieren und verkaufen können. «Dieses Jahr wird das Töpfern gezeigt. Ausserdem kommt jemand, der das Herstellen von Tabakpfeifen vorstellt», sagt Freiermuth.

Nachtschwärmer kommen auf ihre Kosten

Neben den Ständen ist der Zeiniger Märt auch für seine Beizli bekannt. In sechs verschiedenen Lokalitäten, die von den Dorfvereinen liebevoll dekoriert und geführt werden, können sich die Besucherinnen und Besucher verköstigen. Die Beizli sind ins Marktgelände integriert und bieten unterschiedliche Getränke und Speisen an. Der organisierende Verein ist bedacht, dass in allen Beizli etwas anderes angeboten wird.

«Wir haben eine Freinacht eingegeben. Das heisst, die Beizli dürfen bis um 3 Uhr geöffnet haben», sagt Freiermuth. «Das bietet den Nachtschwärmern zusätzlich fröhliche und gemütliche Stunden.» Die Marktfahrerinnen und Marktfahrer präsentieren ihre Waren von 9 bis 18 Uhr.

Schon wie letztes Jahr führt die Marktstrasse vom Mitteldorf bis zur Kirche. Karte: zvg

Schon tagsüber werden den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Nebenschauplätze geboten. Die Kleinsten können in einem kleinen Lunapark mit dem Karussell oder der Eisenbahn fahren. Zudem bieten Musikformationen noch etwas für die Ohren. Neben einem Drehörgeli und der Juniorband Wegenstettertal wird eine Schwyzerörgeli-Formation zwischen den vielen Beizli zirkulieren.

Viele «Heimweh-Zeiniger» sind vor Ort

Man erkennt an den vielen angemeldeten Ständen und den Dorfvereinen, die an diesem Wochenende im Einsatz stehen, dass der Zeiniger Märt aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken ist. Neben vielen Einheimischen und Leuten aus der erweiterten Region nutzen gemäss Freiermuth auch viele «Heimweh-Zeiniger» den Markt als Möglichkeit, um wieder einmal die Heimat zu besuchen.

Freiermuth und seine Kolleginnen und Kollegen vom Verein Zeiniger Märt sind bereit für ein ausgelassenes Marktwochenende. «Jetzt müssen wir nur noch auf gutes Wetter hoffen», sagt Freiermuth. Es wäre ihnen zu wünschen, hat es doch schon an der letztjährigen Durchführung teilweise heftig geregnet.