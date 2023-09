ZEININGEN Ortsbürgerinnen und Ortsbürger stimmen Kostenbeteiligung an Mehrzweckgebäude zu – allerdings nicht über die geplante eine Million Franken Beim geplanten Mehrzweckgebäude in Zeiningen fallen Mehrkosten an. Bei einer ausserordentlichen Versammlung der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger wurde nun entschieden, dass sie sich mit 650’000 Franken an den Kosten für die Photovoltaik-Anlage beteiligen würden. Die Photovoltaikanlage soll eine kostengünstige Aufdachvariante sein.

Die Gemeinde Zeiningen hat im Bereich Infrastruktur Grosses vor: Es soll bald ein Mehrzweckgebäude entstehen, das der Schule sowie den Vereinen und Kulturschaffenden Raum geben soll. Dafür müsste die Gemeinde tief in die Tasche greifen – seit Ende August ist klar, dass dieser Griff noch tiefer würde als ursprünglich geplant: Die Kosten für den Neubau dürften sich nicht auf die vorgesehenen 8 Millionen Franken belaufen, sondern auf rund 12 Millionen Franken steigen.

Der Entwurf aus dem vorangegangenen Studienauftrag für das Mehrzweckgebäude. Bild: Horatio Gollin (04. Juli 2022)

Gründe für die unerfreuliche Preiserhöhung sind die hohe Teuerung von gut zehn Prozent sowie ungeplante Tiefenbohrungen und andere Arbeiten und Vorkehrungen, welche die Baukosten deutlich erhöhen würden.

Am Donnerstagabend nun war der Ball bei den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern, die an einer ausserordentlichen Versammlung über ihre Kostenbeteiligung befanden. Die Idee war, dass sie sich mit einer Million Franken an der Photovoltaikanlage, die später auch von ihnen betrieben werden soll, sowie an der Küche im Gebäude beteiligen würden.

Deutliches Mehr für Kostenbeteiligung

«Die Versammlung hat der Kostenbeteiligung zugestimmt, allerdings nur für 650’000 Franken», sagt Ralf Wunderlin, Gemeinderat und Präsident der Spezial-Baukommission Mehrzweckgebäude. Er hält die gefundene Beteiligung für sinnvoll, auch die meisten Anwesenden hätten nach einer regen Diskussion der Mitfinanzierung zugestimmt.

Gemeinderat Ralf Wunderlin Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben zudem entschieden, bei der Photovoltaikanlage auf eine Aufdachanlage zu setzen, da dies die kostengünstigere Variante als eine Indachversion sei. Damit sei aber auch weniger Leistung möglich.

Wärmeverbund mit Überbauungen eher unwahrscheinlich

Die Diskussionen, die Heizzentrale über einen Verbund mit den Überbauungen «Aennermatt» und «Stutz» laufen zu lassen, seien noch nicht beendet. Bei einem allfälligen Wärmeverbund würden die budgetierten Kosten von rund 300’000 Franken deutlich überschritten werden und sich auf rund 800'000 Franken belaufen. «Aber wahrscheinlich kommt diese Zusammenarbeit nicht zustande», sagt Wunderlin.

Der Entscheid, ob die Zeiningerinnen und Zeininger hinter dem geplanten Mehrzweckgebäude sowie den dazugehörigen Mehrkosten stehen, wird am 7. Dezember an der Gemeindeversammlung fallen. Bis am 10. Oktober möchte der Gemeinderat das Bauprojekt zusammen mit der detaillierten Kostenaufstellung einreichen. So bleibt noch genügend Zeit, um die Vorab-Information der Bevölkerung vom 25. Oktober vorzubereiten.