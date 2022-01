Zeiningen Nach Kündigung von Kaderpersonal und offenem Brief: Gemeinderat lässt die Fragen unbeantwortet Ein Zeininger stellt in einem offenen Brief Fragen zum Abgang des Finanzleiters und der Gemeindeschreiberin. Während sich der Gemeinderat auch nach einer Sitzung ausschweigt, spricht die ehemalige Gemeindeschreiberin. Sie äussert sich zwar nicht zu den Ursachen ihrer Kündigung – findet aber, dass der Gemeinderat für Transparenz zu sorgen habe.

Der Zeininger Gemeinderat von Zeiningen – von links: Isabel Scheuerer, Alexander Kohler, Melanie Sailer, Gisela Taufer, es fehlt Ralf Wunderlin – äussert sich nicht zu den Ursachen der Kündigungen. Bild: zvg (1. Oktober 2021)

Für Herbert Lützelschwab ist klar: Nach dem Weggang der Gemeinschreiberin, der Kündigung des Finanzverwalters und einer weiteren Mitarbeiterin spitzt sich die Lage in der Verwaltung zu. In einem offenen Brief an den Gemeinderat von Zeiningen teilt er seine Besorgnis über den Aderlass von Kaderleuten auf der Verwaltung und drängt auf Antwort für die Ursache dieser Kündigungen.

Sheena Heinz kündigte ihre Stelle als Gemeindeschreiberin von Zeiningen. Bild: zvg

Sheena Heinz, die als Gemeindeschreiberin per Ende Jahr ihre Stelle kündigte, ist mittlerweile bei der Gemeindesupport AG, die Mandate für die Beratung und Unterstützung von Gemeinde- und Stadtverwaltungen übernimm, tätig. Zu dem offenen Brief von Herbert Lützelschwab an den Gemeinderat sagt sie: «Ich finde gut, dass er in diesem Fall Fragen gestellt hat.» Und:

«Nun liegt es am Gemeinderat, die Fragen zu beantworten und für Transparenz zu sorgen.»

Zu den Gründen ihrer Kündigung will sie sich nicht äussern ­­– auch nicht dazu, ob diese im Kontext «von unterschiedlicher Auffassung in Führungsaufgaben» oder «Einflüssen von aussen» steht, wie es Lützelschwab in seinem offenen Brief angetönt hat.

Gemeinderat beschliesst, keine Stellung zu nehmen

Am Montagabend diskutierte der Gemeinderat über eine Stellungnahme auf die im Brief aufgeworfenen Fragen, etwa «warum Unruhe in der Verwaltung entstehe und ob der Gemeinderat mitschuldig an der Kündigungswelle sei».

Gisela Taufer, Gemeindepräsidentin von Zeiningen. Bild: zvg

Am Dienstag dann gab sich Gemeindepräsidentin Gisela Taufer am Telefon mit gebundenen Händen. Sie sagt:

«Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, dass er zu den Fragen keine Stellung bezieht.»

Auch zu den Gründen für diesen Entscheid des Gemeinderates könne sie keine Aussagen machen.

Damit ist der Raum für Spekulationen für die Gründe der Kündigungen der beiden Kaderleute sowie die Situation auf der Verwaltung noch immer offen. Immerhin: Der Gemeinderat werde in den nächsten Wochen eine Stellungnahme publizieren, so Taufer.

Nächste Vakanz bahnt sich an

Weiter betont die Gemeindepräsidentin, dass man froh sei mit Patrick Amrein ­­­– er tritt sein Amt am 1. Februar an­ – einen Nachfolgelösung für das Gemeinschreiber-Amt gefunden zu haben. Amrein war bis Herbst 2020 drei Jahre lang als Gemeindeschreiber von Schöftland tätig. Zuvor war er langjähriger Gemeindeschreiber in Teufenthal und Oberflachs.

Taufer verhehlt nicht, dass es unwahrscheinlich ist, für Roger Wernli, Leiter Finanzen, per 1. April eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für einen naht- und reibungslosen Übergang zu finden. Kürzlich hat die Gemeinde die Stelle inseriert. Taufer sagt: «Meistens haben die Kandidatinnen und Kandidaten eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten und müssen sich am Anfang in das Amt einarbeiten.»