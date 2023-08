Zeiningen Mit Rasensprengern und Wasserposten: Die Läuferinnen und Läufer am Zeininger Halbmarathon trotzten der Hitze Fast 300 Läuferinnen und Läufer nahmen am Wochenende am dritten Zeininger Halbmarathon teil. Der Laufanlass bietet verschiedenste Laufkategorien. Das Organisationsteam stellte sich dabei schon früh auf die ungewöhnliche Hitze ein – und sorgte für Abkühlung.

Sie trotzten der Hitze: Am Wochenende ging der «Raiffeisen Zeininger Halbmarathon» in die dritte Runde. Die verschiedenen Kategorien lockten viele Läuferinnen und Läufer auf die Sportanlage Brugglismatt in Zeiningen. So konnte der Laufanlass als Halbmarathon, Viertelmarathon, 5-Kilometer-Lauf oder als Walking absolviert werden. Auch für die Jüngsten bot sich mit einem kurzen und einem langen «Kidsrun» die Möglichkeit, um die Wette zu laufen.

Da sich schon Tage im Voraus Temperaturen von über 30 Grad abzeichnet hatten, hat sich das Organisationsteam, das sich aus Mitgliedern des Turnvereins Zeiningen zusammensetzt, etwas einfallen lassen. «Wir haben mehrere Rasensprenger auf der Laufstrecke positioniert. Ausserdem wurde ein zusätzlicher Wasserposten in Betrieb genommen», sagt OK-Präsident Reto Kuoni.

Fast 300 Läuferinnen und Läufer nahmen am Wochenende am dritten Zeininger Halbmarathon teil. Bild: zvg/Roman Nietlispach

Er schaut auf einen gelungenen Anlass zurück: «Wir konnten den Teilnehmenden sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand ein tolles Lauffest bieten.»

Viele Fricktalerinnen und Fricktaler vorne dabei

Auf die diesjährige Ausführung hat der Anlass einige Änderungen erfahren. Der 5-Kilometer-Lauf wurde eingeführt und der «Kidsrun» in zwei verschieden lange Strecken unterteilt. «Wir haben gemerkt, dass 2,6 Kilometer für die ganz kleinen Kinder einfach zu viel waren. Darum gab es nun erstmals den kleinen Kinderlauf mit einer Distanz von 500 Metern», erklärt Kuoni.

Der Lauf hatte auch sportlich einiges zu bieten. So konnte Omar Tareq aus Laufenburg (D) zum zweiten Mal gewinnen. Er schaffte die 21,6 Kilometer lange Strecke mit einer Zeit von 1:23:50.

Omar Tareq aus Laufenburg (D) konnte den Anlass bereits zum zweiten Mal gewinnen. Bild: Zvg/Roman Nietlispach

Auch Fricktaler Läuferinnen und Läufer waren auf dem Podest vertreten. Die erst 19-jährige Angela Massenz aus Ueken gewann den Halbmarathon, hinter ihr reihte sich Sophie Kessler aus Magden auf dem dritten Platz ein.

Wie schon im Vorjahr schaffte es Tobias Müller wieder aufs Podest beim Halbmarathon, der Rheinfelder wurde Dritter. Jarrod Brauer aus Rheinfelden gewann den Viertelmarathon. Beim neu eingeführten 5-Kilometer-Lauf schafften es mit der Rheinfelderin Eveline Odink als Erste und der Möhlinerin Tamara Waldmeier als Dritte gleich zwei Fricktalerinnen aufs Podest.

Der Zeininger Halbmarathon bietet Laufwettkämpfe in verschiedenen Kategorien. Bild: Zvg/Roman Nietlispach

Mit den 330 angemeldeten Läuferinnen und Läufern, wovon 295 effektiv an den Start gingen, ist das Organisationsteam sehr zufrieden. «Wir mussten wie bereits im Vorjahr feststellen, dass sich viele Leute sehr spontan für eine Teilnahme an einem Lauf entscheiden», sagt Kuoni. Eine Fortsetzung des Laufs steht bereits fest. Der vierte Zeininger Halbmarathon findet am 17. August 2024 statt. (az)