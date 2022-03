Zeiningen Liguster statt Kirschlorbeer: Jetzt geht die Gemeinde gegen Neophyten vor Die Zeininger Naturschutzkommission hat im Kampf gegen gebietsfremde Pflanzen eine Eintauschaktion lanciert. Gartenbesitzer können sie ausreissen und stattdessen einheimische Arten setzen: Die Gemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten für die Ersatzpflanzen und will so zu mehr Vielfalt beitragen.

Neophyten breiten sich rasend schnell aus. Bild: Astrid Baldinger

In Zeiningen kommt es zu einer bisher einmaligen Natur- und Artenschutzaktion. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer sollen gebietsfremde Pflanzen, sogenannte Neophyten, ausreissen und stattdessen einheimische Arten setzen. Die Aktion wurde von der Naturschutzkommission in Zusammenarbeit mit dem Werkhof der Gemeinde lanciert. Kommissionspräsident Fredy Studer sagt:

«Wir haben erfahren, dass dies eine andere Gemeinde schon durchgeführt hat, und haben es für eine coole Idee gehalten.»

Das Augenmerk der Neophyten-Eintauschaktion liegt auf drei Neophyten-Arten: Kirschlorbeer, Sommerflieder und Amerikanische Goldrute. «Wir haben die drei Arten ausgesucht, weil es mehrjährige Arten und sie weit verbreitet sind in Zeininger Gärten», sagt Studer. Kirschlorbeer stehe nahezu in jedem Garten. Aber was hat die Naturschutzkommission gegen diese drei Arten einzuwenden? Studer meint:

«Schlecht an Neophyten ist, dass sie invasiv sind und die einheimischen Arten verdrängen.»

Dies stelle vor allem in Naturschutzgebieten ein Problem dar, da die Biodiversität sinke. Einige der Pflanzen seien zudem ein gesundheitliches Risiko für Mensch und Nutztiere. Kirschlorbeer beispielsweise habe giftige Beeren.

Foto der ausgerissenen Pflanze(n) mitsamt Wurzeln

Und so läuft die Aktion ab. Interessierte können sich auf der Website der Gemeinde Zeiningen für die Aktion anmelden. Wer mitmachen will, muss mit der Bestellung ein Foto der ausgerissenen Pflanze(n) mitsamt Wurzeln einreichen. Die ausgerissene Pflanze soll dabei über die ordentliche Grünabfuhr entsorgt werden.

50-Prozent-Ermässigung auf den Einkaufspreis

Arten wie der Gemeine Liguster, die Kornelkirsche oder der Schwarze Holunder stehen als Alternativen bereit. Der Clou: Die Gemeinde Zeiningen unterstützt den Kauf mit einer 50-Prozent-Ermässigung auf den Einkaufspreis.

Die Bestellung muss bis 9. April bei der Gemeindekanzlei abgegeben oder per E-Mail an kanzlei@zeiningen.ch versendet werden. Die bestellten Austauschpflanzen können dann am Samstag, 7. Mai, im Werkhof Zeiningen abgeholt werden.

Studer sagt. dass sie einen Missbrauch der Aktion nicht erwarten. Er schiebt nach: «Wir probieren es jetzt einfach mal aus.» Das Budget dürfte mit einem vierstelligen Betrag fürs Erste ausreichend sein.