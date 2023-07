Zeiningen «Klang, als wäre die Disco in unserem Haus»: Party sorgt für Beschwerden bei Polizei – Veranstalter hat wenig Verständnis Der Verein Soundkultur veranstaltete im Zeininger Blockhaus eine Technoparty – und hielt damit ein halbes Dorf wach. So tönt es jedenfalls auf Facebook, wo einige Bewohnerinnen und Bewohner von Möhlin klagen, sie seien um ihren Schlaf gebracht worden. Doch die Party war bewilligt – und auch die Polizei hatte vor Ort nichts zu beanstanden.

Die Technoparty beim Zeininger Blockhaus, bei der von Samstag auf Sonntag rund 400 Besuchende das Tanzbein schwangen, schlägt auf Facebook hohe Wellen. Am Montagmorgen sind zu der vom Gemeinderat Zeiningen bewilligten Veranstaltung in der Gruppe «Du bisch vo Möhlin wenn ...» weit über 100 Kommentare eingegangen. Das Zeininger Blockhaus befindet sich nur einige Hundert Meter vom Möhliner Siedlungsrand entfernt.

Von Samstag auf Sonntag nahmen rund 400 Besucherinnen und Besucher an der Technoparty des Vereins Soundkultur teil. Bild: zvg

«Hatte aufs 117 angerufen, weil es eine Zeit lang so klang, als wäre die Disco in unserem Haus», heisst es von einer Userin auf der einen Seite. «Ohrstöpsel rein und gut ist … oder müssen alle auf das Feiern verzichten, weil die Prinzen und Prinzessinnen nicht zu ihrem Schönheitsschlaf kommen?», schreibt ein User auf der anderen Seite des Meinungsspektrums.

Gemeinderat hat Vorgaben zur Lautstärke gemacht

«Mit der Bewilligung der Party sind klare Vorgaben hinsichtlich der maximalen Lautstärke einhergegangen», sagt Gemeindepräsidentin Gisela Taufer. Das Thema hinsichtlich der Rückmeldungen zur Technoparty würde an der Sitzung des Gemeinderats vom 24. Juli besprochen werden. Behandelt wird dann etwa auch die Frage, ob der Veranstalter dereinst beim Blockhaus eine weitere Party durchführen dürfte. Auskunft darüber, wie viele Beschwerden auf der Kanzlei eingingen, will die Gemeindeverwaltung keine geben.

Gemäss Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, sind wegen der Technoparty Beschwerden von zwei Personen eingegangen. Die erste bereits um 20.30 Uhr, die zweite gegen Mitternacht. Gerade im Sommer käme es öfters zu Anrufen wegen – vermeintlicher – Ruhestörungen. Etwa, weil Gäste draussen im Restaurant mal länger etwas lauter redeten, aber eben auch wegen Veranstaltungen oder Livemusik. «Ist eine Veranstaltung im öffentlichen Raum bewilligt, dann wird bei einer Beschwerde am Telefon darauf hingewiesen und um Verständnis geworben», so Graser.

Anders etwa, wenn Lärmbeschwerden wegen Autoposern, zerbrechender Flaschen auf dem Schulgelände oder abgelassenen Feuerwerks – fernab vom 1. August und Silvester – eingingen. Hier kommt es für gewöhnlich zu Abklärungen und einer allfälligen Intervention.

Polizei war bei der Technoparty vor Ort

Veranstaltet hat die Zeininger Technoparty der Verein Soundkultur. Dessen Präsident Simon Brogli sagt: «Wir haben uns an alle mit der Bewilligung verknüpften Auflagen strikt gehalten.» Dazu gehörte auch, dass der Schallpegel der Musik nicht mehr als 97 Dezibel beträgt. Mit einem Dezibel-Messgerät habe man die Einhaltung des Grenzwertes sichergestellt. Zwischen 1 und 2 Uhr, so Brogli, sei auch die Polizei vor Ort gewesen und habe sich die Bewilligung für die Veranstaltung zeigen lassen.

Die Technoparty ging bis 4 Uhr nachts. Bild: zvg

Brogli findet es schade, dass Personen sich wegen der Party bei der Polizei beschwert haben. «Gut möglich, dass man die Musik noch etwas in Möhlin gehört hat», sagt er. Andererseits werde das Dorf über Fasnacht tagelang beschallt. Jedenfalls, so Brogli, sei die Veranstaltung bei den Teilnehmenden super angekommen – und zwar so gut, dass man die Party eventuell in einem Jahr wiederholen möchte.