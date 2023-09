Zeiningen Der Unfallschwerpunkt auf der Zeiningerhöhe ist entschärft – auch dank dieser Mini-Hecke? Vor fünf Jahren liess der Kanton bei der Kreuzung Juchgasse/ Hauptstrasse zwischen Zeiningen und Wallbach eine Hecke pflanzen. Sie sollte den Fokus der Autofahrerinnen und -fahrer auf die unmittelbare Umgebung zu lenken. Die Massnahme zeigt nun Wirkung.

Es klingt im ersten Moment unlogisch: Eine meterlange Hecke soll die Sicht verdecken – und so dafür sorgen, dass es auf einer Kreuzung zu weniger Unfällen kommt. Genau das aber ist eine der Massnahmen, die der Kanton auf der Kreuzung Juchgasse/Hauptstrasse auf der Zeiningerhöhe ergriff.

Die Erklärung: Lenkerinnen und Lenker, die aus der Juchgasse auf die Hauptstrasse einbiegen wollten, blickten zu weit in die Ferne in Richtung Mumpf – und übersahen so Fahrzeuge, die sich schon näher befinden. Die Hecke sollte die Sicht in die Ferne verhindern. «Damit fokussieren die Fahrzeuglenkenden auf den näheren Bereich der Kreuzung und übersehen die dort befindlichen Fahrzeuge nicht mehr», begründete Kai Schnetzler, Sektionsleiter Verkehrssicherheit beim Kanton, die Massnahme damals.

Die Büsche sind zwar noch nicht allzu gross – die ergriffenen Massnahmen zeigen aber wohl Wirkung. Bild: Nadine Böni

Damals – das war im Herbst 2018, also vor genau fünf Jahren. Inzwischen steht die Hecke am einstigen Unfallschwerpunkt. Und tatsächlich: «Die Situation auf der Kreuzung hat sich in Bezug auf die Unfallstatistik positiv entwickelt», sagt Schnetzler. Die Zahl der Unfälle sei zurückgegangen. «Vereinzelt kommt es zwar noch zu Unfällen – allerdings gilt die Kreuzung nicht mehr als Unfallschwerpunkt. Entsprechend zufrieden sind wir mit der Entwicklung.»

Überwachung der Kreuzung wird eingestellt

Ob und wie stark dieser Rückgang bei den Unfällen allerdings mit den ergriffenen Massnahmen – also auch der Hecke – zusammenhängt, «lässt sich schwer festmachen», gibt Schnetzler zu bedenken. Zumal die Dimensionen der Hecke (noch) nicht gerade riesig sind: Die meisten Büsche sind keinen halben Meter hoch.

Das ist auch beim Kanton bekannt. «Natürlich hatten wir die Hoffnung, dass die Massnahmen eine entsprechende Wirkung zeigen und es an der Kreuzung zu weniger gefährlichen Situationen oder gar Unfällen kommt. Ein Zusammenhang ist durchaus möglich – auch wenn die Hecke derzeit noch nicht allzu gross ist», sagt Schnetzler.

Die Hecke soll den Blick der Fahrzeuglenkenden auf der Juchgasse (rechts) in Richtung Mumpf einschränken. Bild: Nadine Böni

Unfallschwerpunkte werden über mehrere Jahre überwacht, nachdem Massnahmen ergriffen wurden. Zeigen die Massnahmen die gewünschte Wirkung und ist eine Kreuzung daher kein Unfallschwerpunkt mehr, wird die Überwachung eingestellt. «Das wird auch im Fall von Zeiningen so sein», sagt Schnetzler.

Die Hecke war zu Beginn ein heiss diskutiertes Thema in der Region – und offenbar nicht von allen erwünscht: Wenige Wochen nachdem die Büsche gepflanzt worden waren, wurden einige davon in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wieder ausgerissen. «Inzwischen haben sich die Leute wohl daran gewöhnt. Es gehen jedenfalls keinerlei Rückmeldungen dazu mehr ein», sagt Schnetzler.