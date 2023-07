Zeiningen Bauarbeiten am neuen Kindergarten sollen noch dieses Jahr starten – geheizt wird dann vorerst mit einem Provisorium Zeiningen investiert viel Geld in neuen Schulraum, konkret: einen neuen Kindergarten. Im Herbst sollen nun die Arbeiten für das 3,8-Millionen-Franken-Projekt starten. Der Zeitplan sieht vor, dass der Dreifach-Kindergarten im Herbst 2024 bezugsbereit wird. Beheizt wird er dann vorerst mit einem Provisorium.

Die heutige Kindergarten im Schulhaus Mitteldorf in Zeiningen kann nicht als zeitgemäss erachtet werden. Die Gemeinde plant den Neubau eines Dreifach-Kindergartens für 75 Kinder neben der Schule Brugglismatt.

Im Dezember 2022 hatten die Stimmberechtigten einem Planungskredit in Höhe von 3,8 Millionen Franken für das Projekt «Zauberwürfel» der Arbeitsgemeinschaft «ARGE Roman Sigrist Architektur/Gauch & Schwartz Architekten» bewilligt. Das Projekt hatte sich zuvor bei einem Architekturwettbewerb mit 59 Teams durchgesetzt.

Der Dreifach-Kindergarten soll Platz für 75 Kinder bieten – und kann bei Bedarf aufgestockt werden. Visualisierung: zvg

In zwei Wochen soll nun die Baueingabe erfolgen und in etwa vier Wochen die öffentliche Auflage, erklärte Gemeinderat Ralf Wunderlin anlässlich einer Informationsveranstaltung diese Woche. Im Vorfeld stellten der Gemeinderat und die Architekten das Projekt noch einmal knapp 40 Interessierten in der Mehrzweckhalle Mitteldorf vor.

Das Gebäude wird in Holzbauweise erstellt

Das einstöckige Gebäude ist neben dem Schulhaus Brugglismatt 1 geplant. Es ist dem Schulhaus vorgelagert und umfasst ein eingehegtes Kindergartenaussengelände, an das die Grünfläche zum Bach anschliesst, führte Architekt Roman Sigrist aus. Der Kindergartenbereich soll mit Bäumen beschattet werden, geplant sind asphaltierte Wegbereiche und Grünflächen mit Spielanlagen zum Balancieren, Klettern und Schaukeln sowie ein Wasserspiel. Ein kleiner Pavillon dient als Geräteraum.

Ausser dem Fundament wird das komplette Gebäude in Holzbauweise erstellt. Visualisierung: zvg

Ausser dem Fundament wird das komplette Gebäude in Holzbauweise erstellt, erläuterte Sigrist. Ein Vordach zieht sich zum Schutz der Fassade und als Beschattung um das Gebäude. Der Eingangsbereich ist zum Schulhaus als gemeinsamer Begegnungsraum angelegt. Hier sollen 60 Velo- und Kickboardabstellplätze entstehen.

Architektin Karin Gauch erklärte, dass die drei Gruppenräume mit jeweiligem Nebenraum windmühlenartig um den zentralen Raum angelegt sind. Der vierte Mühlenflügel wird durch Eingangsbereich, Küche, Material-, Sanitär-, Technik- und Personalräume sowie Treppe und Liftschacht für eine mögliche Aufstockung gebildet.

Im Herbst 2024 soll gezügelt werden

Ein Einwohner kritisierte, dass im Zuge des Neubaus ein Dutzend Parkplätze entlang des Friedhofwegs entfallen. Gemeinderätin Melanie Sailer verwies darauf, dass aus Gründen der Sicherheit der Schulkinder die Parkplätze ein Problem darstellten. Kritik gab es am Asphalt im Aussenbereich, aber Sigrist versicherte, dass die Flächen so klein seien, dass das Wasser in den Grünbereichen versickere. Auf eine Regenwassernutzung angesprochen, sagte Wunderlin, dass diese geprüft, aber verworfen wurde. Der Gemeinderat müsse auch die Kosten im Auge behalten.

Die Verantwortlichen von Gemeinde und Architekturbüros informierten am Donnerstagabend über das Projekt. Bild: Horatio Gollin

Verwunderung gab es darüber, dass bis 2025 ein Heizungsprovisorium genutzt werden soll, bis über eine Heizzentrale der Kindergarten, das geplante Mehrzweckgebäude und die Brugglismatt-Schule mit Fernwärme versorgt werden können. Wunderlin sagte, dass der Spatenstich im Oktober oder November erfolgen könne. Mit Fertigstellung und Bezug wäre für Herbst 2024 zu rechnen.