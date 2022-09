Zeiningen Zweite Fricktaler Gemeinde muss den Strompreis massiv erhöhen: «Die Leute wollen wissen, wie hoch ihre Rechnung wird» Zeiningen verzeichnet hinter Laufenburg im Fricktal den zweitgrössten Aufschlag in Sachen Strompreise. Gemäss Gemeindepräsidentin Gisela Taufer wäre die Erhöhung noch höher ausgefallen, hätte man nicht im letzten Jahr damit begonnen, den Strom in Tranchen einzukaufen. Bei der Bevölkerung bleiben trotzdem Fragen.

Es sind keine guten Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Zeiningen. Denn sie wird der Preishammer für Kochen, Staubsaugen und Heizen ab dem nächsten Jahr besonders hart treffen. Mit Strommehrkosten von satten 91,3 Prozent im Jahr 2023 rangiert die Gemeinde im unteren Fricktal sogar in den Top Ten der stärksten Strompreisaufschläge des Kantons.

Auf Platz 10 liegend ist Zeiningen neben Laufenburg (Platz 2; plus 156,8 Prozent) damit eine von zwei Gemeinden aus dem Fricktal, die gemäss Angaben der Eidgenössischen Elektrizitätskommission in dieser unrühmlichen Rangliste platziert sind.

Die Berechnungen für die Mehrkosten beziehen sich dabei auf einen Musterhaushalt mit fünf Zimmern, Elektroherd und Boiler und einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden.

Elektra Zeiningen bedauert die Entwicklung

In Zeiningen wird die Belieferung mit Energie von der eigenen Elektrizitätsversorgung, der Elektra Zeiningen, sichergestellt. In einer Nachricht unter dem Titel «Energiemärkte spielen verrückt – Strompreise steigen» begründet die Elektra gegenüber der Bevölkerung den Preisanstieg mit der Verzehnfachung der Preise an den internationalen Märkten und der Ankündigung der Betreiber der vorgelagerten Netze, ihre Preise ebenfalls zu erhöhen.

Zudem verfüge die Elektra über keine eigenen Produktionsanlagen und kaufe ihren gesamten Strom am freien Markt. In der Mitteilung heisst es:

«Die Elektra Zeiningen bedauert diese Entwicklung sehr und setzt alles daran, ihre Beschaffungsstrategie weiter zu optimieren.»

Wie Gemeindepräsidentin Gisela Taufer auf Anfrage erklärt, habe sich die Elektra Zeiningen entschieden, im Sommer 2021 ihre Strategie zur Strombeschaffung aufgrund der angespannten Lage in Osteuropa zu ändern. «Während in den Jahren zuvor die gesamte Strommenge für ein Jahr aufs Mal eingekauft wurde, ist man zu einer strukturierten Beschaffung übergegangen», so Taufer.

Jahresmengen werden neu in Tranchen beschafft

Heisst: Die Jahresmengen werden neu in verschiedenen Tranchen zu verschiedenen Zeitpunkten beschafft. Auf lange Sicht, so Taufer, bleibe der Preis für den Endkunden dadurch stabiler; Preisschwankungen würden ein Stück weit geglättet. «Ohne diese strukturierte Beschaffung wäre der Anstieg vermutlich noch um einiges höher ausgefallen», sagt sie, schiebt aber nach:

«Hätten wir die strukturierte Beschaffung früher eingeführt, wäre die jetzige Preiserhöhung weniger stark gewesen.»

Andererseits wären die Preise in den vergangenen Jahren auch nicht so tief gewesen.

Partnerin für die strukturierte Strombeschaffung der Elektra Zeiningen ist die «iStrom AG», der rund 20 Stromversorger angehören. «Die ‹iStrom AG› koordiniert die Beschaffungsstrategie und reagiert frühzeitig auf Marktsignale», sagt Taufer. Der Einkauf für die Jahre 2024 und 2025 wäre bereits eingeleitet, erste Tranchen seien bereits gesichert. «Mit dieser Strategie werden die Risiken gedämpft», sagt Taufer.

Bisher habe der Gemeinderat erst wenige Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Taufer sagt:

«Meistens wollen die Leute wissen, wie hoch ihre Stromrechnung 2023 nun ausfallen wird.»

Dies sei vom individuellen Verbrauchsverhalten abhängig, sodass sich der Aufschlag für 2023 zwischen 75 und 125 Prozent bewege.