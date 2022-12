So stellt Silvia Birri die Spitzbuben in ihrer Backstube her. Hans Christof Wagner

Zeihen Spitzbuben, Brunsli, Mailänderli: Bei Bäckerin Silvia Birri läuft der Ofen im Dauerbetrieb Silvia Birri aus Zeihen backt jedes Jahr kiloweise Weihnachtsguetzli. Wie gross die Menge dieses Jahr ausfällt, wird sich zeigen. Die Produktion läuft noch bis kurz vor dem Fest auf Hochtouren. Dabei macht die 51-Jährige die Erfahrung, dass bei ihrer Kundschaft vor allem die klassischen Sorten gut ankommen. Und sie hält für Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker auch so manchen Trick bereit.

Silvia Birri redet erst gar nicht lange um den heissen Brei – oder in diesem Fall vielleicht passender: Teig – herum. Sie sagt: «Klar macht es Sauerei, das Mehl ist überall und es staubt eben.» Dafür sieht ihre Backstube aber erstaunlich sauber und ordentlich aus.

Sicher liegt es mit daran, dass sie die Spuren der morgendlichen Teigproduktion bereits beseitigt hat. Die Teige liegen schon, wohlgeformt zu Kugeln, im Kühlschrank und warten darauf, ausgerollt zu werden. Auswallen – das geht bei ihr gänzlich mehlfrei. Sie legt die Teigkugeln zwischen zwei Lagen Klarsichtfolie, so klebt und staubt nichts – saubere Sache – ein Trick der Profibäckerin.

2021 betrug die Produktion 80 Kilogramm

Und als solche kann man Birri bezeichnen. Weihnachtsguetzli sind ihr Metier. 2021 hat sie davon 80 Kilogramm hergestellt. Klar – solche Mengen kann keine Familie allein verdrücken, auch keine sechsköpfige wie die Birris aus Zeihen.

Sie sind eine Bauernfamilie im Nebenerwerb – und Silvia Birri trägt mit dem Verkauf von Brot und, im Advent, eben auch von Guetzli zum Familieneinkommen bei. Jeden Samstagmorgen steht sie mit ihrem mobilen Verkaufsstand beim Zeiher Gemeindehaus. Bestellungen gehen zusätzlich ein.

So steht Silvia Birri seit dem 1. November, wenn bei ihr die Guetzli-Saison startet, fast täglich in der Backstube. Hier ist sie die Chefin. Sie liebt es, darin schalten und walten zu können, wie sie es mag. Erlaubt ist, was gefällt und was bei den Kundinnen und Kunden gut ankommt.

Und da ist die 51-Jährige auf dem richtigen Weg. Sie weiss aus ihrer inzwischen mehr als 20-jährigen Backlaufbahn eines:

«Bei den Weihnachtsguetzli wollen die Leute keine Experimente. Da bevorzugen sie das Traditionelle, was sie selbst noch als Kinder gebacken haben.»

Einmal hat sie welche mit Ingwer ausprobiert. Ihre Kinder fanden sie scharf. So sind es mit Spitzbuben, Brunsli, Mailänderli, Chräbeli, Zimtsterne und Co die klassischen und traditionellen Sorten, die Birri im Angebot hat. Ihre Lieblingsguetzli sind mit Anis. Aber sie weiss auch: Die sind nicht jedermanns Sache, die polarisieren in zwei Lager: das eine liebt sie, das andere winkt dankend ab.

Zimtsterne ohne Zuckerglasur

Zimtsterne dürften da mehr Freunde haben. Aber sie gelten, als schwer zu machen. Birris Rezept aber verzichtet auf die eigentlich gebräuchliche Zuckerglasur. Das macht die Produktion einfacher. Das verleiht den Guetzli einen ganzen eigenen Touch. «Zimtsterne aus Rohzucker» – so ist das Familienrezept betitelt, das Birris Mutter einmal zu Papier gebracht hat, das aber in mündlicher Überlieferung schon länger in der Familie zirkulierte.

Wenn Silvia Birri in der Backstube steht, ist das immer auch ein Flashback in ihre Kindheit. In einer Fricktaler Bauernfamilie aufgewachsen, gehörte das Guetzlibacken vor dem Fest für sie einfach dazu. Sie schaute der Mutter über die Schulter, wallte aus, stach aus – so hat sie das Handwerk gelernt.

Dann hat sie selbst wieder in eine Bauernfamilie eingeheiratet, vier Kinder bekommen und mit denen auch immer Weihnachtsguetzli gebacken. Seit 2000 macht sie es nun ein Stück weit auch gewerblich, seit 2006 in der von den Privaträumen abgetrennten, separaten Backstube.

Guetzliteig kaufen – für Silvia Birri kein Sakrileg

Klar: Sie lebt ein Stück weit von denen, die keine Lust auf Selberbacken haben. Denen die damit verbundene Sauerei zu gross ist. Und doch möchte sie auch fürs Selberbacken werben. Wer den Guetzliteig nicht selbst zusammenkneten möchte, der kauft ihn eben – warum nicht. Für die Bäckerin ist das kein Sakrileg. Und mit dem schon erwähnten Klarsichtfolien-Trick bleibe das Küchenchaos auch geringer.

Noch kann Silvia Birri nicht an Weihnachtsferien denken. Noch will der Verkaufswagen, mit dem sie am vierten Adventssamstag nochmals unterwegs ist, mit Ware bestückt sein. Dieses Jahr, schätzt sie, wird die Guetzli-Produktion wohl bis zum 22. Dezember anhalten, je nachdem wie viele Last-minute-Bestellungen noch eingehen. Sie sagt:

«Der Heiligabend sollte frei sein, hoffen wir’s.»