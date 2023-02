Zeihen «Sehr komplexes Grundstück»: Anderthalb Jahre nach Auflage des Baugesuchs kann das Projekt «Bachgarten» endlich starten Die Gemeinde Zeihen erteilte die Baubewilligung für eine Überbauung, die im Dorf nicht alltäglich ist: An der Bahnhofstrasse entstehen 27 Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern, verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser.

Das Projekt «Bachgarten» sieht den Bau von 27 Wohnungen vor. Visualisierung zvg

Baugesuch Herbst 2021 – Baubewilligung Februar 2023: Lavdim Shala, Mitglied des Verwaltungsrates der Immo Investment Partner AG aus Liestal – Bauherr des Projekts – räumt es ein: «Ja, fast anderthalb Jahre dazwischen sind wirklich lang.» Aber das Projekt, das 27 Eigentumswohnungen verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser vorsieht, sei ja auch sehr grossdimensioniert und herausfordernd.

Shala führt das vor allem auf die Lage zurück, zwischen Bahnhofstrasse und SBB-Linie und mitten im Dorfkern liegend. Er verspricht:

«Die Häuser werden sich optisch gut ins Dorf einfügen. Wir haben uns Zeit gelassen für eine ansprechende Lösung.»

Dem Einreichen des Baugesuchs im Herbst 2021 waren schon rund drei Jahre Planung vorausgegangen.

Das Projekt heisst «Bachgarten», weil durchs Areal das Hohbächli fliessen wird. zvg/Aargauer Zeitung

Das Projekt firmiert unter dem Namen «Bachgarten», weil es am Zeiher Hohbächli liegt. Dieser, jetzt noch eingedolt, soll für die Bebauung geöffnet und durch eine naturnahe Ausgestaltung für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner erlebbar werden.

Kanton übernimmt Pflege des Hohbächlis

War die Bachleitung immer schon im Besitz des Kantons, trat die Immo Investment Partner AG dem Kanton jetzt zusätzlich den erweiterten Uferbereich des Baches ab, wie Zeihens Gemeindeschreiber Gianni Profico erzählt. Der Kanton werde dafür die Pflege des Hohbächlis übernehmen.

Die diesbezüglichen Abklärungen haben zu der langen Zeit mit beigetragen, die es zur Erteilung der Baubewilligung brauchte. Sonst aber seien seitens von Behörden keine Einwendungen eingegangen, sagt der Bauherr.

Aber zwei Private hatten Bedenken, wie Shala erklärt. Sie hätten die entlang der Bahngleise geplante Schallschutzwand und den Bach zum Thema gehabt und seien im Zuge von Einwendungsverhandlungen geklärt worden.

Allerdings hat das laut Profico zu Auflagen geführt. Unter anderem habe ein geologisches Gutachten nachgereicht werden müssen. Auch Profico räumt ein, dass es bis zur Baubewilligung ein langer Weg war. «Es handelt sich eben um ein sehr komplexes Grundstück», nennt er als Begründung.

Kautschukeinlagen an den Blöcken gegen Vibrationen

«Der Bahnbetrieb wird in der Überbauung weder sicht- noch spürbar sein», verspricht Shala. Dafür sorgten Schallschutzwand, Schallschutzfenster und Kautschukeinlagen, die in den Fundamenten und auch sonst in den vier Blöcken gegen Vibrationen verbaut würden.

Mit Baubeginn rechnet Shala für Anfang April. Der Bezug der Wohnungen könnte Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen. Die Vermarktung der zum Verkauf ausgeschriebenen Wohnungen habe begonnen. Ob alle 27 tatsächlich Eigentumswohnungen werden, ist Shala zufolge aber noch offen. Auch eine teilweise Vermietung sei möglich.

Die Wohnungsgrössen reichen von 65 Quadratmetern für die 2,5 Zimmer bis zu 125 Quadratmetern für die 4,5 Zimmer. Eine Einstellhalle sieht 47 Stellplätze vor. Die vier Gebäude werden je ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und ein Attikageschoss haben.

In zwei der vier Blöcken sollen altersgerechte Wohnungen mit einem hohen Mass an Barrierefreiheit und Zusatzservices wie etwa einem Mahlzeitenlieferdienst entstehen.