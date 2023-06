Zeihen «Schnäpperli-Challenge» zieht weite Kreise: Jetzt sind sogar Töfflis aus dem Tessin und Graubünden am Start Es knattert und qualmt wieder im Fricktal – und das mehr denn je. Denn für die fünfte «Schnäpperli-Challenge» erwarten die Organisatoren nicht nur ein Riesen-Teilnehmerfeld. Mit dem «Mofacup» hält erstmals auch die offizielle Rennklasse dort Einzug. In deren Fahrerlager geht es ein bisschen wie bei der Formel 1 zu.

Bei der fünften «Schnäpperli-Challenge» gehen die Töffli mit ihren Fahrerinnen und Fahrern wieder on tour. Bild: zvg

Auf der fünften «Schnäpperli-Challenge» in Zeihen am Samstag, 10. Juni, dürfte es eng werden. 70 bis 80 Fahrerinnen und Fahrer haben sich schon für das Töffli-Rennen quer durchs Fricktal vorangemeldet. Und mit den traditionell vielen weiteren Spontannennungen am Tag des Rennens selbst dürfte das Teilnehmerfeld 2023 riesig werden. Denn auch das Wetter sollte passen.

«Früher hat sich praktisch niemand vorher angemeldet. Da kamen die Fahrerinnen und Fahrer überwiegend aus der Region und haben spontan mitgemacht», sagt «Challenge»-Initiant Robert Probst.

Dank grossem Sponsor konnte viel Werbung geschaltet werden

«Aber dieses Jahr konnten wir dank eines grossen Sponsors viel Werbung schalten», fügt er an. Und die hat sich nicht nur quantitativ in Form von zahlreichen Voranmeldungen ausgezahlt. Sondern auch qualitativ: Kommen doch dieses Jahr Teilnehmende sogar aus dem Tessin und Graubünden. Von elf bis 80 Jahren reicht das Altersspektrum.

Das Gros der Teilnehmenden an der Rundfahrt begibt sich laut Probst auf die rund 58 Kilometer lange grosse Strecke. Sie führt über Herznach, Wölflinswil, Wittnau, Kienberg, Sissach, Gelterkinden, Hellikon, Wegenstetten, Schupfart, Stein, Eiken und Frick zurück nach Zeihen.

Robert Probst vom «Schnäpperli-Club» Zeihen mit seinem Töffli der Marke Eigenbau. Bild: Nadine Böni

Unterwegs gibt es drei Posten, an denen Schätz-, Geschicklichkeits- und Wissensspiele zu bewältigen sind. Beim Wissensspiel stehen Fragen zur Schweiz im Vordergrund. Wer an den Posten glänzt, bekommt Zeitboni gutgeschrieben und kann sich in der Gesamtwertung so nach vorne bringen.

Alternativ steht eine etwa 20 Kilometer lange Kurzstrecke zur Verfügung. Und wie schon 2022 wird es wieder eine Rundfahrt für Besitzerinnen und Besitzer des französischen Kult-Töfflis Solex geben, in einer eigenen Kategorie und auf einer 22 Kilometer langen Strecke.

«Mofacup» als Highlight bei den Beschleunigungsrennen

Und während sich die Töfflis bei den Rundfahrten vom Festgelände wegbewegen, bleiben sie beim Beschleunigungsrennen stets in Sichtweite der Zuschauerinnen und Zuschauer. Highlight dieses Jahr dürfte dabei der «Mofacup» sein, eine offizielle Rennklasse, in der, entgegen des Namens, fast schon Töffs gefahren werden – mit bis zu 100 Kubikzentimetern Hubraum. «Deren Fahrerlager kann von den Zuschauerinnen und Zuschauern auch besucht werden – fast wie bei der Formel 1», sagt Probst.

Die Beschleunigungsrennen finden auf dem Festgelände statt. Bild: Ingrid Arndt

Und bei den Beschleunigungsrennen geht es auf 80 Metern Strecke rein ums Tempo. In vier Kategorien wird das Teilnehmerfeld unterteilt – Original mit maximal 1,25 PS, semiprofessionelle Rennklasse mit bis zu 7,5 PS, professionelle Rennklasse mit mehr als 7,5 PS und Fun-Rennklasse. Hier, 2022 neu eingeführt, ist wirklich alles erlaubt, was irgendwie fährt, ob auf zwei, drei oder vier Rädern. Probst ist gespannt, wie viele 2023 in dieser Kategorie antreten werden und welche schrägen Vehikel es zu sehen gibt.

Aber gleich in welcher Kategorie die Fahrerinnen und Fahrer antreten – es gibt für alle Siegerinnen und Sieger Pokale und Preisgelder, sagt Probst. 1600 Franken Preisgelder hat der «Schnäpperli-Club» Zeihen zu vergeben.