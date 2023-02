Zeihen Reise ins erste Jahrtausend: Kanton stellt Publikation über frühmittelalterliche Siedlungsforschung vor Die Besiedlung zwischen 500 und 1000 nach Christus rückt vermehrt in den Fokus der archäologischen Forschung. Ein aktuelles Beispiel hierfür sind die Gemeinden Zeihen und Thalheim. Die dortigen Funde wertete Kantonsarchäologin Cecilie Gut aus – und verfasste dabei die über 200 Seiten starke Publikation «zeEigane und Taleheim».

Thomas Doppler und Cecilie Gut von der Kantonsarchäologie stellen die Publikation «zeEigane und Taleheim» vor. Dennis Kalt

Das Frühmittelalter aus archäologischer Sicht in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen, ist erstaunlich schwierig, weiss Thomas Doppler, Leiter der Kantonsarchäologie. Lange seien nur Gräber bekannt gewesen, frühmittelalterliche Siedlungen jedoch nicht – ganz besonders im Kanton Aargau, fuhr er an der Vernissage des Buches «zeEigane und Taleheim» am Dienstagabend in Zeihen fort.

Doch in den letzten Jahren hat sich dies geändert. Dies hat ganz wesentlich mit dem Raumplanungsgesetz von 2014 zu tun; damit, dass verdichtet nach innen gebaut werden muss. Doppler sagte:

«So werden in historischen Ortskernen alte Bauernhäuser, die nicht unterkellert waren, abgerissen und dafür grosse Überbauungen mit Tiefgaragen gebaut.»

Und so kommen in den grossen Baugruben immer mehr Siedlungsspuren aus dem frühen Mittelalter zum Vorschein.

So auch bei Ausgrabungen 2010 in Thalheim und 2012 in Zeihen, die ausgewertet und in einer Publikation von Archäologin Cecilie Gut nun durch die Kantonsarchäologie veröffentlicht wurden. «Die Arbeit ist ein wichtiger Beitrag für das Verständnis dieser spannenden Zeit», so Doppler.

Eine Doppelbart-Axt als Lieblingsfund

In Zeihen konnte eine rund 2700 Quadratmeter grosse Fläche untersucht werden. Zu den Resten zählen neun Pfostenbauten, zwei Grubenhäuser und mehrere Planien, Kulturschichten, Feuerstellen und Öfen. Gemäss Gut zeigt die Analyse des Fundmaterials in Kombination mit Radiokarbondaten zwei Schwerpunkte. Die Bauten des 5. bis 8. Jahrhunderts lagen im Westen der Grabungsfläche und die Bauten des 9. bis 12. Jahrhunderts im Osten. Dadurch lässt sich eine Siedlungsverschiebung von West nach Ost feststellen.

Bei dem «Lieblingsfund» Guts handelte es sich um eine Doppelbart-Axt, deren Blatt und Schaft auf einer Seite bündig ist. Datiert wird der Fund auf die Zeit des Hochmittelalters. Gut sagte:

«Man kann sie als Behauungsaxt interpretieren. Sie wurde gebraucht, um Bretter oder Balken zu glätten.»

Die hoch- und spätmittelalterlichen Spuren, das heisst die Fortsetzung der Siedlung, so Gut, liegen vielleicht noch heute unter dem Dorfkern. Erstmals schriftlich erwähnt wird «zeEigane» dann im 14. Jahrhundert.

In Thalheim wurde im Gebiet Bärenmatte gegraben. Es liessen sich drei Siedlungsphasen feststellen, die mittels der Radiokarbondatierung zeitlich vom späten 6. bis Anfang des 8. Jahrhunderts eingeordnet werden konnten. Die erste schriftliche Nennung von «Taleheim» ist 1064 belegt.

Neben den Siedlungsbefunden wurden in der Untersuchung etwa auch Keramikfunde analysiert. Dabei zeigten sich in Form und Machart der Keramik Bezüge in den süddeutschen Raum, das Elsass und ins Basler Hinterland, aber auch eine lokale Tradition. «Erstmals konnten aufgrund der Analyse von Schlacken Hinweise auf Verhüttung und Weiterverarbeitung von Eisen gewonnen werden», sagte Gut.

Die Siedlungsreste konnten in Verbindung zu bekannten frühmittelalterlichen Bestattungsplätzen gebracht werden. Damit verdichtet sich das Bild von Thalheim und Zeihen im frühen Mittelalter.