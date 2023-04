Zeihen Nach einem Jahrzehnt im Gemeinderat: Vizeammann reicht Rücktritt ein – wegen Unvereinbarkeitsgesetz Daniel Banholzer hat seine Demission aus dem Exekutivgremium von Zeihen eingereicht. Grund dafür: Der 57-Jährige wird vom Kanton befördert und übernimmt die Führung der Sektion Zivilschutz Ausbildung bei der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz. Gemäss Gesetz ist die Ausübung des Postens im Gemeinderat mit seiner neuen Führungsfunktion beim Kanton unvereinbar.

Vizeammann Daniel Banholzer (links) hat seine Demission aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Bild: zvg

Seit mehr als zehn Jahren gestaltet Daniel Banholzer als Mitglied des Gemeinderats die Entwicklung der Gemeinde Zeihen aktiv mit. Doch nun hat der 57-Jährige, der seit 2022 als Vizeammann amtet, seine Demission auf spätestens Ende Jahr erklärt. Dies aus beruflichen Gründen infolge einer Beförderung. So wird Banholzer die Führung der Sektion Zivilschutz Ausbildung bei der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau übernehmen.

Vor dem beruflichen Hintergrund sei ihm der Entscheid der Demission nicht schwergefallen. Denn gemäss Gesetz ist die Ausübung des Postens im Gemeinderat mit seiner neuen Führungsfunktion beim Kanton unvereinbar. Banholzer sagt:

«Durch meinen Rücktritt – nach der langen Zeit – gibt es Platz für frisches Blut.»

So kann er denn seiner Demission, die er als «Prozess des Wandels» sieht, auch durchaus etwas Positives abgewinnen.

Wie es in einer Mitteilung heisst, bedauert der Gemeinderat die Demission Banholzers, hat aber Verständnis für seinen Entscheid und gratuliert ihm zu seiner beruflichen Beförderung. Für sein langjähriges Engagement in der Exekutive windet der Gemeinderat Banholzer ein Kränzchen.

Freude an Kontakten und regionaler Vernetzung

Rückblickend betrachtet habe ihm vieles an der Arbeit im Exekutivgremium Freude bereitet. Allem voran der Kontakt mit der Bevölkerung, aber auch die Vernetzung mit Gremien und Behörden in der Region. «Ich durfte in der Zeit vieles über unseren Lebensraum kennenlernen», sagt Banholzer.

Mit Bezug auf Zeihen sei in seiner Amtszeit mitunter die Realisierung des Neubaus des Kindergartens eines der wichtigsten Projekte gewesen. Nach langer Vorbereitungsphase und Vorgeschichte bewilligte der Zeiher Souverän damals im November 2018 einen Baukredit für mehr als 1,67 Millionen Franken für das doppelgeschossige Gebäude.

Wann genau Banholzer aus dem Amt ausscheidet, ist abhängig davon, wann die Ersatzwahlen durchgeführt werden. Sobald eine Kandidatin oder ein Kandidat erfolgreich gewählt ist, endet die Zeit Banholzers im Gemeinderat; spätestens aber per Ende Jahr – unabhängig davon, ob das Gremium bis dahin wieder komplett sein sollte.

Banholzer geht aber nicht davon aus, dass das Exekutivgremium mit einer Vakanz ins Jahr 2024 starten wird. «Die Besetzung der Gemeinderatsposten hat in Zeihen immer gut geklappt», sagt er.

Ein Termin für die Ersatzwahl ist vom Gemeinderat noch nicht festgelegt worden. Zu gegebener Zeit wird die Gemeinde über den Termin sowie das Anmeldeverfahren informieren.