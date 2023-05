Zeihen Über ein Jahr nach Kriegsbeginn: So haben sich die Aufgaben in der Flüchtlingsbetreuung verschoben Nach gut einem Jahr haben sich die Herausforderungen im Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine verändert. Ging es zu Beginn um das Erklären von und Sensibilisieren für hierzulande geltende Selbstverständlichkeiten, steht nun etwa die Unterstützung bei der Arbeitssuche im Mittelpunkt. Eine Flüchtlingsbetreuerin aus Zeihen berichtet.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine können inzwischen gut Deutsch und sind auf dem Arbeitsmarkt vermittlungsfähig. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Schätzungen gehen von über 20 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern aus, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Auch im Fricktal haben Hunderte von ihnen Schutz gefunden. Doch auf diese Ausnahmesituation waren die Strukturen im Sozialwesen nicht ausgelegt. So manche Gemeinde engagierte daher einen Flüchtlingsbetreuerinnen oder einen -betreuer.

Nicole Schwenne leistet in der Gemeinde Zeihen als Flüchtlingsbetreuerin für Schutzbedürftige Hilfe zur Selbsthilfe. Bild: zvg

Auf solch eine greift auch die Gemeinde Zeihen seit gut einem Jahr zurück. Kein Wunder, nahm sie doch für ihre Grösse von rund 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern mit 18 Ukrainerinnen und Ukrainern, Stand Juni 2022, deutlich mehr auf, als sie musste. Auf Stundenbasis – damals 10 pro Monat, aktuell 12 bis 15 – stellte der Gemeinderat Nicole Schwenne an. Ihre Aufgabe: Den Kontakt zu Geflüchteten und ihren Gastgebern sichern und vor Ort niederschwellige Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das mit der Selbsthilfe war zu Beginn gar nicht so leicht.

«Viele, die hier ankamen, planten, nach wenigen Monaten in ihre Heimat zurückzukehren und dort ihr Leben weiterzuführen», sagt die 53-Jährige. Zu Schwennes Aufgaben gehörte es zu Beginn, den Schutzbedürftigen hierzulande geltende Selbstverständlichkeiten zu erklären. Etwa, dass man nicht bei jedem Schnupfen den Arzt aufsuche, sondern sich ein Nasenspray in der Apotheke besorge. Sie erklärte, wie die Mülltrennung funktioniert oder zeigte die Fricker Brockenstube, in der man sich für kleines Geld mit diversen Gegenständen eindecken kann.

Die Aufgaben haben sich verschoben

Zu ihrer Motivation, sich als Flüchtlingsbetreuerin zu engagieren, sagt die gelernte Schreinerin bescheiden: «Es macht mir Spass, so viele verschiedene Menschen zu treffen. Die Geflüchteten sind sehr dankbar.» Und sie habe ja Zeit. Schwenne ist von ihrem Arbeitgeber in einem 30-Prozent-Pensum angestellt. Ihre Kinder sind in Ausbildung.

Nach rund einem Jahr haben sich die Aufgaben bezüglich der Betreuung verschoben – vom Zeigen und Erklären rudimentärer Abläufe weg, hin zu mehr administrativen Aufgaben und Büroarbeiten. Dies auch infolge von neuen Regelungen und Verordnungen. Eine Neuerung, die Schwenne nennt, ist etwa, dass Motorfahrzeuge von schutzbedürftigen Personen zwölf Monate nach Einreise bei der Bedarfsprüfung nun angerechnet werden müssen.

Viele Personen sind mittlerweile vermittlungsfähig

In Kaiseraugst leben derzeit 34 Schutzbedürftige. Die Betreuung erfolgt sowohl in den Gemeindeunterkünften wie auf bei den Gastfamilien durch die Firma Convalere AG. Zu Beginn des Krieges war der Aufwand sehr hoch – auch bei den Sozialen Diensten. Mittlerweile beläuft sich dieser im Normalbereich, so Daniel Lüscher, Leiter Soziale Dienste. «Vor Ort in den Unterkünften sind dies etwa 20 Stellenprozente für rund 30 Personen.»

Herausforderungen aktuell seien neben der Sprache kulturelle Unterschiede und ferner auch relativ hohe Anspruchserwartungen aufgrund des Herkunftslandes respektive des relativ hohen sozioökonomischen Status der Schutzbedürftigen. Marco Schwarb, Leiter Regionaler Sozialdienst Laufenburg, sagt: «Aktuell liegt das Gros der Arbeit in der Begleitung der Personen während der Integrationsmassnahmen und in der Unterstützung bei der Arbeitssuche.»

Viele Personen hätten mittlerweile das Sprachniveau A2 erreicht und seien vermittlungsfähig. Hier stellten sich dann aber weitere Fragen wie diejenige der Kinderbetreuung.