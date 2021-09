Video-Kommentar Glarner schuld an SVP-Schlappe? ++ Kein Thierry-Burkart-Effekt in Baden ++ Warum «Ehe für alle» auch auf dem Land ankommt

Die SVP muss bei den Wahlen in den Aargauer Städten herbe Niederlagen einstecken. Warum ist das so? Und warum tut sich der Freisinn ausgerechnet in Baden schwer? Erste Einschätzungen zu den Wahlen und Abstimmungen von AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli.