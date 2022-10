Zeihen Ein Trottoir, ein neuer Belag und eine neue Wasserleitung: Die Detailpläne für die Sanierung der Oberzeiherstrasse liegen vor Die Detailpläne für die Sanierung der Oberzeiherstrasse liegen vor: Der Baubeginn ist für den Sommer kommenden Jahres vorgesehen – die Strasse wird während der Bauzeit nicht gesperrt. Ob der bewilligte Kredit in Höhe von knapp 3,6 Millionen Franken trotz Teuerung ausreicht, wird die Submission zeigen.

Mit durchgehendem Trottoir: So wird die Oberzeiherstrasse nach der Sanierung aussehen. Visualisierung: zvg

Im November und Dezember liegen auf der Gemeindekanzlei Zeihen die Pläne für die Sanierung der Oberzeiherstrasse öffentlich auf. Bewilligt wurde das 3,58 Millionen Franken teure Projekt im November 2021 durch die Gemeindeversammlung; der geplante Baubeginn ist für Juni 2023 vorgesehen.

Marco Cafaro von der KSL Ingenieure AG in Frick stellte die Pläne am Mittwochabend an einer gut besuchten Informationsveranstaltung in der Unterkirche detailliert vor. Saniert wird der 1,2 Kilometer lange Abschnitt von der Liegenschaft Häusler (nach dem Bach beim Volg) bis zur Kapelle in Oberzeihen. Von der Liegenschaft Häusler bis zur Oberzeiherstrasse 26 – das letzte Haus im bebauten Abschnitt – wird durchgehend ein 1,5 bis 2 Meter breiter Gehweg realisiert.

Die Wasserleitung muss ersetzt werden

Danach folgt bis nach Oberzeihen ein rund ein Meter breiter Mergelstreifen (auf der Nicht-Bach-Seite). Die Fahrbahnbreite soll neu durchgehend 5,5 Meter betragen. Nicht ersetzt werden muss die Kanalisation, dafür aber die teils über 100 Jahre alte Wasserleitung. Diese befindet sich unter der Fahrbahnmitte und bleibt bis zum Bauende in Betrieb und danach im Boden.

Die neue Wasserleitung und die zwei neuen Leerrohre der Elektra kommen unter der rechten Seite der Fahrbahn in den Boden. Marco Cafaro:

«Dies hat den Vorteil, dass die Strasse während der gesamten Bauzeit einspurig befahrbar bleibt und keine Umleitungen über Feldwege ausgeschildert werden müssen.»

Mehrere Votanten wiesen den Gemeinderat darauf hin, dass die Einmündungen bei der Röti und bei der Eichwaldstrasse unübersichtlich seien und mittels Spiegel signalisiert werden müssten. Gemeindeammann Christian Probst versprach, dieses Anliegen – das dem Gemeinderat schon länger bekannt ist, aber wegen der geplanten Sanierung nach hinten verschoben wurde – nicht zu vergessen.

Noch unklar ist, ob es einen Nachtragskredit braucht

Nicht nur medial, sondern real sei die Teuerung, über die in allen Zeitungen momentan zu lesen sei, so Marco Cafaro zum Schluss. Wegen des Krieges in der Ukraine und Lieferengpässen steigen die Preise weiter an. Es gebe bereits jetzt Gemeinden, die wegen der Teuerung für bereits gesprochene Projekte mit einem Nachtragskredit an die Gmeind mussten. Konkretes dazu könne man aber erst nach der Submission sagen.

Für die Jahre 2025/2026 plant der Kanton die Sanierung der Kantonsstrasse im Dorf. Dieses Projekt beinhaltet auch eine Überprüfung des Hochwasserschutzes, der vermutlich teilweise ungenügend sei. «Eventuell müssen Bachdurchlässe erweitert oder ein Rückhaltebecken zwischen Zeihen und Oberzeihen gebaut werden», sagte Gemeindeschreiber Gianni Profico.

Der Gemeinderat werde demnächst vom Kanton über das Vorprojekt zur Sanierung der Kantonsstrasse genauer informiert. «Relevant ist dies vor allem für die geplanten Belagsarbeiten der Oberzeiherstrasse», so Profico.

«Falls sich herausstellen würde, dass für das Projekt des Kantons der Belag tangiert wäre, würde in diesen Abschnitten der Oberzeiherstrasse mit dem eigentlich für 2024 geplanten Einbau eines neuen Belages gewartet.»

Für die Bauzeit – im Einsatz stehen sollen mehrere Bauequipen – sind rund 1,5 Jahre bis September 2024 eingeplant.