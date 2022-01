Zeihen Ein Chalet für den Betriebsleiter und ein neuer Brut- und Aufzuchtkasten – so nutzt der Vogelpark Ambigua die Winterpause Im Zeiher Vogelpark Ambigua ist auch in der Winterpause viel los: Leiter Rolf Lanz etwa zieht um – von einem Ende des Parkgeländes zum anderen. In seinem jetzigen Wohnraum sollen Aufenthaltsraum und Büroplätze für die Mitarbeitenden entstehen. Parallel wird die Schutzzucht von bedrohten Arten wie dem Sonnensittich betrieben.

Der Molukkenkakadu bereitet Rolf Lanz, Betriebsleiter des Vogelparks Ambigua, sichtbar Freude. Dennis Kalt / «Aargauer Zeitung»

Der Schalk spielt um seine Augen, als er in der Voliere Schabernack mit dem rosaschimmernden Molukkenkakadu treibt. Es ist Winterpause im Zeiher Vogelpark Ambigua. Doch auch in Zeiten ohne Besucherinnen und Besucher hält der Park mit den rund 350 Papageien und Sittichen Betriebsleiter Rolf Lanz auf Trab.

Derzeit sind es die Bauprojekte und Umnutzungen der Räumlichkeiten im Park, die den 71-Jährigen beschäftigen. Geplant ist, dass Lanz, der in einer kleinen Wohnung im Park lebt, umzieht ­­­­­– in die obere, rund 40 Quadratmeter grosse Etage eines zweigeschossigen Chalets auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes. «Vom Park wegziehen?», sagt er und nippt am Kaffee. «Nein ­– das kommt nicht in Frage. Ich bleibe hier.»

Brut- und Aufzuchtkasten neu angeschafft

Nach dem Bau des Chalets sollen im frei werdenden Wohnbereich ein Aufenthaltsraum und Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden entstehen. Dadurch wiederum wird ein Containerbau frei, in dem eine Nachzuchtstation mit Brut- und Aufzuchtkasten eingerichtet wird. Lanz sagt:

«Eine optimale Zuchtstation hat für uns Priorität.»

Die Bauprojekte mitsamt der Verlegung der Infrastruktur sollen bis zur Saisoneröffnung 2022 – am 15. März, dem Karfreitag ­­­­­­– abgeschlossen sein. Daneben wird das Areal für Kinder mitsamt Sandkasten erweitert, Volieren müssen abgeändert werden, um etwa mehr Platz für den Durchlauf zu schaffen. Ausserdem stehen einige Tage Arbeit im Wald an, um Geäst und Baumstrünke für die Einrichtung der Volieren heranzuschaffen.

Die Zuchtpärchen kommen in die Einzelvolieren

Auch wird die Artenschutzzucht weiter vorangetrieben. Dies etwa bei den Sonnensittichen, von denen sich 20 Exemplare in einer Voliere befinden. Hierzu beobachten Lanz und seine Mitarbeitenden den Schwarm und bilden anschliessend Zuchtpärchen, die in Einzelvolieren untergebracht werden. Lanz sagt:

«Wir beherbergen 75 Arten, züchten von diesen aber nur 9 – jene, die stark gefährdet sind.»

Als vom Bund anerkannte Auffangstation, die mit Behörden und Polizei zusammenarbeitet, wurde Lanz auch letztes Jahr mit so manchem Vogel in bedauernswertem Zustand konfrontiert. Das stimmt ihn traurig, aber auch nachdenklich. Sein Appell: «Vor einer Anschaffung sollte man zweimal überlegen, ob man wirklich will und eine artgerechte Haltung garantieren kann.»

Die Aufnahmekapazitäten sind begrenzt

Kein Verständnis hat Lanz etwa dafür, wenn Sittiche und Papageien an Weihnachten oder zu Geburtstagen verschenkt werden, ohne dies mit dem Beschenkten abzuklären. Einen Anruf eines solchen ahnungslosen Beschenkten, der mit der Situation überfordert war, erhielt denn auch Lanz vergangenes Jahr. «Wir haben die Wellensittiche aufgenommen. Sie sind bis heute bei uns», sagt Lanz und schiebt nach: «Wir haben aber nur noch begrenzte Kapazitäten.»

Der Hyazinth-Ara lässt es sich nehmen, vor der Kamera zu posieren. Dennis Kalt / «Aargauer Zeitung»

Nun hofft Lanz, dass die Pandemie zum Saisonstart hin abschwächt. Dies auch, damit wieder möglichst viele Buchungen für Führungen, Feiern und Ausflüge eingehen und sich der Park um die farbenprächtigen Vögel wieder mit Leben füllt.