Zeihen «Den Kochlöffel nagle ich nicht so schnell an die Wand»: Esther Villiger verlässt den «Ochsen» Wirtin Esther Villiger verlässt den «Ochsen» aus Altersgründen. Die Traditionsbeiz in Oberzeihen schliesst Ende Juni. Wie es mit den Gastroräumlichkeiten weitergeht, ist noch offen. Villiger selber hat derweil schon viele Pläne für ihre Zukunft. Und eines ist klar: Das Kochen bleibt eine ihrer grossen Leidenschaften.

Esther Villiger wirtete seit 2013 auf dem «Ochsen» in Oberzeihen. Nun verlässt sie das Restaurant. Fabrice Müller (12. März 2016)

Es war Liebe auf den ersten Blick mit Esther Villiger und dem «Ochsen» in Oberzeihen. Schon als Mitte der 1990er-Jahre eine neue Wirtin oder ein neuer Wirt gesucht wurde, überlegte die Elfingerin, gemeinsam mit einer Kollegin das Restaurant zu übernehmen. Ihre vier Kinder allerdings waren damals noch klein – die Organisation wäre zur Herkulesaufgabe geworden. Also entschied sich Villiger dagegen.

18 Jahre später klappte es dann doch noch. Villiger hatte sich inzwischen mit dem Catering-Service «Chez vous» weit über Elfingen hinaus einen Namen gemacht. Und als ihre Vorgänger Daniel und Margaritha Schütz den «Ochsen» verliessen, führte sie ihn weiter.

Das Fleisch vom offenen Feuer

«Im Catering-Betrieb gibt es immer viele Unwägbarkeiten», sagt Villiger. Lange Zeit war das ein Ansporn, sah sie das als Herausforderung und nahm es etwa mit Humor, wenn beispielsweise wieder irgendwo der Strom ausfiel. Aber:

«Mit der Zeit wünschte ich mir etwas mehr Ruhe und Stabilität.»

Der «Ochsen» erfüllte diesen Wunsch. Das Ambiente der Oberzeiher Dorfbeiz, der bäuerliche Jugendstil im einstigen «Jägerstübli», faszinierte sie. In einem Gespräch mit der AZ sagte sie einst: «In einer Beiz kommen Gescheite und Dumme sowie Arme und Reiche zusammen. Es ist wie ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Welt. Das gefällt mir.»

Jeweils am Donnerstagabend bietet die Wirtin ein Menu als Vegi- oder Fleischvariante an. Freitag, Samstag und Sonntag gibt es traditionelle A-la-carte-Küche mit Braten. Wichtiges Element: das Feuer, beziehungsweise die Gerichte, die darüber gegart werden.

Ein Abschied aus Altersgründen

Nun aber endet die Liebesgeschichte von Esther Villiger und ihrem Restaurant. Der «Ochsen» schliesst spätestens Ende Juni. Villiger sagt:

«Ich habe noch immer viel Freude an meiner Tätigkeit. Ich habe es keine Sekunde bereut, das Restaurant übernommen zu haben.»

Aber: Es sei nun an der Zeit, etwas kürzerzutreten, findet sie. In den vergangenen beiden Jahren hatte sie, auch wegen der Gastrolockdowns, genügend Zeit, ihren Abschied vorzubereiten und aufzugleisen.

Die Liegenschaft hat sie inzwischen an eine Familie aus Zeihen verkauft. Diese wird in der Wohnung im Obergeschoss wohnen. Was mit den Gastroräumlichkeiten passiert, ist noch offen. Klar ist, dass derzeit keine baulichen Veränderungen geplant sind.

Das Kochen bleibt eine Leidenschaft

Nun bleiben ihr noch knapp drei Monate im «Ochsen». Natürlich stimme der anstehende Abschied auch etwas traurig, sagt Esther Villiger. «Ich werde die Küche und das Haus sehr vermissen – und natürlich auch die Gäste.»

Sie freut sich aber auch darauf, künftig mehr Zeit zu haben. Etwa für die Reben. Das sei eigentlich das Hobby ihres Mannes, aber: «Ich werde da sicher noch mehr mithelfen.»

Und das Kochen bleibt auch in Zukunft eine Leidenschaft der Wirtin. Im Bauernhaus der Familie in Elfingen hat sie schon vor Jahren einen Raum eingerichtet und plant, dort dereinst Gesellschaften zu bewirten. Denkbar wäre etwa eine Silvesterfeier. Villiger sagt mit einem Lachen:

«Den Kochlöffel werde ich ganz sicher nicht so schnell an die Wand nageln.»

Bis zum Abschied bleiben ausserdem noch mindestens zwei Highlights: Am Samstag, 2. April, lädt Esther Villiger gemeinsam mit Egon Meier zum Cidre-Abend in den «Ochsen». Er bringt die edlen Apfelweine zum Degustieren mit, sie kocht ein Menu dazu, ihr Beitrag zum 10-Jahre-Jubiläum des Juraparks. Am Donnerstag, 16. Juni, ist dann Patti Basler zu Gast – ein Heimspiel für die Kabarettistin und Satirikerin, denn sie ist in Zeihen aufgewachsen.