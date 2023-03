Wölflinswil/Oberhof «Viele Familien warten auf die Rückblende» – neunzig Seiten über das aktuelle Geschehen im Dorf liegen wieder vor Die Kulturkommission Wölflinswil/Oberhof präsentiert die Rückblende 2022. Die Jahreschronik zeigt informativ und unterhaltsam das aktuelle und kulturelle Geschehen in den beiden Dörfern. Der thematische Schwerpunkt liegt auf den Lehrbetrieben.

Ein Teil der Kulturkommission Wölflinswil/Oberhof präsentiert die Jahreschronik 2022: Jasmin Koch, Brigitte Sattler, Denise Wyss, Regula Möckli und Mike Schütz (von links). Bild: Horatio Gollin

«Ich freue mich, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder zusammensitzen und in die Rückblende schauen können», eröffnete Jasmin Koch von der Kulturkommission Wölflinswil/Oberhof die Vernissage zur Vorstellung der Rückblende 2022 im alten Gemeindehaus. Auf neunzig Seiten hat die Kulturkommission mit Unterstützung anderer Autoren das aktuelle Geschehen in Wölflinswil und Oberhof zusammengetragen.

Neben Koch gehören der Kulturkommission noch Gabi Reimann-Treier, Brigitte Sattler, Denise Wyss, Regula Möckli, und Mike Schütz sowie Gemeindeschreiberin Martina Schütz an.

Ein Porträt über den weithin bekannten Eduard-Seppi

Kommissionsmitglied Mike Schütz hat die Geschichte des 1880 erbauten Hauses Unterdorf 58 recherchiert, welches einem Neubauprojekt der Wohnbaugenossenschaft weichen muss. Autor Peter Bircher hat ein Porträt über den in Wölflinswil weithin bekannten, 1989 verstorbenen Eduard-Seppi verfasst, der als unermüdlicher Versicherungswerber dafür sorgte, dass noch heute überdurchschnittlich viele Wölflinswiler bei der Christlichsozialen Krankenkasse der Schweiz (CSS) versichert sind.

Es gibt Bildserien zu den Brunnen in den beiden Dörfern, die durch Karten mit den Standorten ergänzt wurden. Mit Fotos sind auch Wetterextreme im Jahr 2022 wieder anschaulich erfasst.

Auch das Vereinsleben kommt in der Rückblende 2022 mit den Jahresrückblicken der Vereine und Berichten über Aktivitäten nicht zu kurz. Gleich vier Jubiläen fielen in das Jahr 2022. Mit historischen Fotos wird ein Rückblick auf die vierzig Jahre des Herbstmärts geworfen, der 1982 erstmals in Wölflinswil stattfand.

So sieht die Rückblende 2022 aus. Bild: Horatio Gollin

Über das Wirken des Landfrauenvereins Wölflinswil, der sein 60. Jubiläum feierte, informiert ein Bericht. Der Frauenturnverein Wölflinswil feierte sein 50-Jahr-Jubiläum mit einer Reise nach Wien. Und ein Beitrag berichtet über die Jubiläumsfeierlichkeiten der 40 Jahre alten Trachtengruppe Wölflinswil-Oberhof.

Insgesamt gibt es 13 Lehrbetriebe in den beiden Dörfern

Der Schwerpunkt der Jahreschronik liegt auf dem Gewerbe in den beiden Dörfern in Bezug auf die Ausbildungsmöglichkeiten. «Es gibt ganz viele Berufe, die in den zwei Dörfern angeboten werden», stellte Koch fest. Es sind 13 Lehrbetriebe an der Zahl, die in 20 verschiedenen Berufen wie Detailhandelsfachmann, Forstwart, Landwirt, Sanitärinstallateur oder Zimmermann ausbilden.

Greifbar wird das Thema durch 14 Porträts und Interviews, die mit Lernenden und Lehrmeistern über die Herausforderungen des Berufs oder die Motivation, die Lehrstelle zu ergreifen, geführt wurden.

«Viele Familien warten auf die Rückblende. Die Leute aus Wölflinswil und Oberhof sind sich einig, dass die Rückblende wichtig ist», sagte der Oberhofer Gemeindeammann Roger Fricker. «Die Rückblende ist ein wichtiges Zeitzeugnis.» Die Rückblende 2022 kann über die Gemeindeverwaltung zum Verkaufspreis von 25 Franken bezogen werden. Dort kann auch ein Abonnement bestellt werden.