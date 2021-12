Wölflinswil/Oberhof Niemand will Brunnenmeister werden: Kommt nun trotz Widerstand die regionale Lösung? Der Gemeindeverband Wasserversorgung Oberhof-Wölflinswil hat die Stellen des Brunnenmeisters und Brunnenmeister-Stellvertreters öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungen sind allerdings keine eingegangen. Nun rückt wieder eine Lösung in den Vordergrund, die in der Vergangenheit bereits für Diskussionen sorgte.

Auf die Ausschreibung der Brunnenmeister-Stelle in Wölflinswil und Oberhof meldete sich niemand. Pius Amrein / LZ

Seit mehreren Jahren bilden Bruno Lenzin und Urs Bircher in Wölflinswil und Oberhof das Brunnenmeister-Team. Nun wollen sie aufhören. Nur: Eine Nachfolgelösung ist derzeit nicht in Sicht.

In den vergangenen Wochen wurden sowohl die Brunnenmeister- als auch die Brunnenmeister-Stellvertreter-Stelle öffentlich ausgeschrieben – aber: Keine einzige Bewerbung ist daraufhin eingegangen. Weder bei den Gemeinden direkt noch beim zuständigen Gemeindeverband Wasserversorgung Oberhof-Wölflinswil. Das bestätigt Barbara Fricker, Gemeindeammann von Wölflinswil.

Barbara Fricker, Gemeindeammann von Wölflinswil. Zvg

Kritiker wünschen sich Lösung im Dorf

Die Gemeinderäte von Oberhof und Wölflinswil wussten um den Wunsch der beiden Brunnenmeister und beteiligten sich daher im vergangenen Jahr an den Abklärungen für einen regionalen Brunnenmeisterdienst. Ebenfalls dabei: Wittnau, Gipf-Oberfrick, Frick und Oeschgen, wo teilweise ebenfalls Nachfolgelösungen gesucht werden. Gemeinsam prüften die Gemeinden einen regionalen Brunnenmeisterdienst.

In Teilen der Bevölkerung aber wurde diese Idee nicht goutiert. In Gipf-Oberfrick etwa reichte die Gruppe «Besorgte Gipf-Oberfricker Bürger» beim Kanton Gemeindebeschwerde ein. Auch in Wölflinswil und Oberhof habe es Stimmen gegeben, die sich weiterhin eine Lösung im Dorf gewünscht hätten, so Fricker. Auch die Stellenausschreibung sei ein Wunsch aus der Bevölkerung gewesen.

Tendenz zu regionaler Lösung

Nun aber rücke die regionale Lösung wieder in den Fokus, sagt Fricker. Alle Beteiligten seien der Ansicht, dass «dies die richtige und notwendige Lösung für unser Wasser ist.» Die für den Wechsel nötigen Änderungen seien in Vorbereitung.

Wobei das Geschäft nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werden kann und soll. Für eine regionale Lösung müssten die Satzungen des örtlichen Wasserverbands angepasst werden – und das wiederum müsste die Gemeindeversammlung genehmigen. Zudem sagt Fricker:

«Wir möchten bestehende Fragen klären und allfällige Bedenken ausräumen, bevor etwas entschieden wird.»

Sobald es die Pandemiesituation wieder zulasse, sollen daher eine Informationsveranstaltung oder persönliche Aussprachen stattfinden. «Der Vorstand des Wasserverbands wird Anfang Jahr das weitere Vorgehen besprechen», so Fricker. Denkbar ist, dass das Geschäft dann an den Gemeindeversammlungen im Sommer behandelt wird.

Beschwerde noch immer hängig

Die Beschwerde in Gipf-Oberfrick ist derweil noch immer beim Kanton hängig. Ende Jahr wird nun der langjährige Brunnenmeister, Siegfried Mettauer, pensioniert. Die Umsetzung des regionalen Brunnenmeister-Dienstes erfolgt deshalb auf den 1. Januar, vorerst zusammen mit den Gemeinden Frick und Wittnau. «Die Übergabe ist bereits geregelt», sagt der Gipf-Oberfricker Gemeindeschreiber Urs Treier.

Wie es weitergehen würde, sollte der Kanton die Beschwerde gutheissen, sei noch offen. Die Gemeinde erwartet den Entscheid voraussichtlich Anfang Jahr.