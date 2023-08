Der Verein Dorf Plus und die Energiekommission wollen in Wölflinswil und Oberhof ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Am 26. August, dem Tag der Premiere, ist jeder und jede eingeladen, defekte Haushaltsgeräte oder die eingerissene Lieblingshose vorbeizubringen. Die Chancen, dass für wenig Geld alles wieder geflickt wird, stehen gut.