Wölflinswil Sicherungskasten geht in Flammen auf: Brand verwüstet Wohnhaus – 80 Feuerwehrleute im Einsatz In einem Mehrfamilienhaus brach am Montagnachmittag ein Brand aus. Dieser breitete sich auf das Haus aus und verwüstete es. Verletzt wurde niemand. Für die sechs Mietparteien sind die Wohnungen durch das eingedrungene Löschwasser unbewohnbar.

Video: Tele M1/Dana Schüpfer/ArgoviaToday/Vroni Fehlmann

In Wölflinswil kamen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Oeligass mit dem Schrecken davon. Am Nachmittag, kurz nach 14 Uhr, merkten diese, dass sie keinen Strom mehr hatten. Als sie anschliessend einen Rauchgeruch vernahmen, bemerkten sie beim Gang zum Sicherungskasten, dass dieser in Flammen stand. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstock bereits lichterloh, wie die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung schreibt.

Das Feuer frass sich schnell ins Dachgeschoss des ehemaligen Bauernhauses. Bild: Kantonspolizei Aargau

«Es gab keinen Personenschaden», sagte Einsatzleiter Stefan Kretz. Die anwesenden Bewohnenden konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. «Doch die Wohnungen sind durch das eingedrungene Löschwasser unbewohnbar.»

Vor Ort ein Bild machte sich auch Gemeindeammann Guliano Sabato. «Zum Glück nahm niemand durch den Brand Schaden», sagte er. Im Haus lebten mehrere Katzen, ob diese es rechtzeitig ins Freie schafften, ist noch unklar. «Derzeit werden noch zwei Katzen vermisst», sagte Kretz nachdem die Glutnester gegen 17 Uhr unter Kontrolle gebracht waren.

80 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt

An den Löscharbeiten beteiligt war neben den Feuerwehren Wölflinswil-Oberhof und Wittnau auch die Stützpunkfeuerwehr aus Frick. Insgesamt standen rund 80 Feuerwehrleute in Wölflinswil im Einsatz. Kurz nach 14 Uhr, wenige Minuten nachdem die Bewohnenden Rauchgeruch vernahmen, waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort.

Der Dachstock brannte komplett aus. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Wie Kretz sagt, sei das Dach zunächst auf der rechten Seite offen gestanden. Dann breitete sich das Feuer von rechts nach links aus. «Es ging rund 20 Minuten bis wir den Brand unter Kontrolle hatten», so Kretz. Warum es zu dem Brand kam, darüber konnte Kretz gestern Nachmittag keine Angaben machen. Das Ausmass des Schadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.