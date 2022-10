Wölflinswil «Selten hat eine Idee so eingeschlagen»: Der Wölflinswiler Herbstmarkt feiert seinen 40. Geburtstag Im Jahr 1982 hat alles angefangen. Der Wölflinswiler Herbstmarkt ist damit der älteste im ganzen Kanton. Nun feiert der Anlass seinen runden Geburtstag – mit speziellen Attraktionen, aber auch viel Tradition. Denn eines ist seit der ersten Durchführung gleich geblieben: Am Markt nehmen vor allem Einheimische teil.

Der Herbstmarkt in Wölflinswil besteht seit 40 Jahren – und findet diesen Samstag wieder statt. Ingrid Arndt (27. Oktober 2019)

Der Herbstmarkt in Wölflinswil ist durch die Überzeugung von der achtköpfigen Kulturkommission entstanden. Im Stübli der Kegelbahn des Restaurants Heimat traf sich damals, vor rund 40 Jahren, das erste Organisationskomitee. Gemeinsam konnten sie «alle Kräfte des Dorfes» für die Idee des Herbstmarktes begeistern. Diesen Samstag findet der Markt wieder statt, ganztags auf dem Dorfplatz.

Zu Beginn waren es eher kleine Stände, dann breitete sich der Markt immer mehr aus. Kurt Heimann ist schon seit vielen Jahren dabei und ist für die Werbung verantwortlich. Er erzählt:

«Wir benutzen immer noch dieselben Stände, die wir vor 40 Jahren hatten. Manchmal muss natürlich einer repariert werden.»

Beim ersten Mal, dass der Markt stattfand, regnete es in Strömen. Doch das hielt die Wölflinswilerinnen und Wölflinswiler nicht auf: Der Dorfplatz war «voller Regenschirme». Von Anfang an sei der Markt in der Region durch seine Vielfalt aufgefallen und die einheimischen Produkte lockten die Menschen an, so Heimann.

Schon nach wenigen Jahren etabliert

Schon nach wenigen Jahren hatte der Markt die Einwohnerinnen und Einwohner von Wölflinswil gepackt. 1984 schrieb etwa der Dorflehrer Otto Meier-Jost in einer Rückblende:

«Selten hat eine Idee so eingeschlagen, wie die vom Herbstmärt. Er war schon nach der dritten Auflage nicht mehr wegzudenken.»

Am Markt dürfen nur Personen aus Wölflinswil teilnehmen. Dies wird laut Heimann auch in Zukunft so bleiben. Er sagt: «Wir haben pro Jahr einen bis zwei auswärtige Stände, aber der Rest ist aus dem Dorf.»

Der Erfolg des Marktes, so vermutet Heimann, liegt im Angebot. «Wir sind kein Fressmarkt», sagt er mit einem Lachen. Zwar gibt es am Markt einen Metzger mit Cervelat und Bratwürsten, ein Märtbeizli von den Wölflinswiler Landfrauen und Raclette sowie Pouletflügeli von der Männerriege, doch die meisten Stände bieten anderes an.

Das OK organisiert den «Märt» in vier bis fünf Sitzungen pro Jahr. zvg

So hat es beispielsweise an einem Stand Stricksachen, ein anderer stellt Skulpturen mit einer Motorsäge her. Auch ein Teil des Programmes sind Geschicklichkeitsspiele und ein Schätzquiz. Dieses Jahr wird beim Spiel Hufeisen geworfen. Einmal gab es sogar eine Velosäge, die durch Trampen getätigt werden konnte.

Ein ganz spezielles Maskottchen

Der Wölflinswiler Markt ist der älteste im ganzen Aargau. Schon seit dem ersten Mal ist die «fröhliche Birne» als Maskottchen mit dabei. Sie wurde durch einen Wettbewerb von Schülerinnen und Schülern aus Wölflinswil auserkoren. Wieso genau die Birne? Heimann erklärt:

«Die Birne ist eine herbstliche Frucht, die wir auch am Markt verkaufen.»

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine musikalische Begleitung von der Musikgesellschaft, die zwei bis drei Stücke vortragen wird. In vergangenen Jahren hatte es beispielsweise schon schottische Musiker, die auf dem Dudelsack spielten.

Für das 40-Jahre-Jubiläum hat das OK weitere tolle Attraktionen geplant. Ein Karussell und Trampolinspringen wird auf dem Markt erlebbar sein und man hat eine Powerpoint-Präsentation über die Geschichte vorbereitet. Heimann sagt zum Schluss:

«Wir sind kein Verein und haben keinen Präsidenten. Aber es klappt jedes Jahr wieder.»