Wölflinswil Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand: Grosse Welle der Solidarität verhilft Wohnungslosen zu neuer Bleibe Nachdem der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Oeligass in der Wölflinswiler Dorfmitte lichterloh in Flammen gestanden ist, können sich die sieben Brandgeschädigten nun über eine Welle der Hilfsbereitschaft freuen. Alle sind neu untergebracht. Das Mitgefühl der Gemeinde ist ihnen sicher. Und nicht nur das.

In Wölflinswil hat sich der Rauch über dem Mehrfamilienhaus an der Oeligass inzwischen verzogen. Bei diesem war am vergangenen Montag der Dachstuhl lichterloh in Flammen gestanden. «Erste Ermittlungen lassen auf eine technische Ursache im Bereich der Elektroinstallation schliessen. Vertiefte Abklärungen dazu sind im Gange», erklärt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau.

Ein Brand im Dachstuhl hat ein Mehrfamilienhaus in Wölflinswil unbewohnbar gemacht. Bild: Kantonspolizei Aargau

Fünf Mietparteien, zusammen sieben Personen, haben durch den tragischen Vorfall ihr Zuhause verloren. Für alle im Dorf sicher ein grosser Trost, dass es darüber hinaus zu keinem Verlust an Leben oder Verletzungen gekommen ist.

Und von den sieben Brandgeschädigten steht auch keiner auf der Strasse. Eine grosse Welle der Solidarität ist von den Wölflinswilerinnen und Wölflinswilern ausgegangen. Sie haben den im Brandhaus Wohnenden spontan und ohne zu zögern private Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Fünf der früheren Bewohnenenden sind so zu neuen Unterkünften gelangt. Zwei der sieben sind im Landgasthof Ochsen untergekommen. Das berichtet Gemeindeammann Guliano Sabato.

So berichtete Tele M1 über den Brand in Wölflinswil. Video: Tele M1

In den ersten Stunden und Tagen nach dem Brand war insbesondere das Wölflinswiler Gemeindehaus die Schaltzentrale der spontanen und unbürokratischen Hilfe für die Brandgeschädigten. Sabato ist stolz auf seine Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Er sagt:

«Es ist eine schöne und tolle Erfahrung, dass so eine grosse Solidarität in der Gemeinde möglich ist.»

Das zeige, dass man in Wölflinswil noch aufeinander schaue und das Dorfleben intakt sei. Auch kann Sabato auf Nachfrage mitteilen, dass die zwei am Brandtag vermissten Katzen es auch unversehrt ins Freie geschafft haben. «Die zwei sind gefunden worden und wohlauf», sagt er.

Hausbewohnerinnen und Hausbewohner konnten Hab und Gut teils retten

Und noch eine gute Nachricht gibt es: Die sieben Brandgeschädigten haben nicht sämtliches Hab und Gut verloren. Vieles von ihren Besitztümern dürfte zwar vor allem des Löschwassers wegen unbrauchbar geworden sein. Aber immerhin hat es ihnen die Feuerwehr ermöglicht, nach dem Löschen der Flammen und der Glutnester in ihre abgesicherten Wohnungen zurückzukehren und das Nötigste noch herauszuholen. Vieles davon dürfte durchnässt, verraucht und verrusst, nach der Reinigung aber wieder brauchbar sein – Kleidung und Wäsche insbesondere.

Für den Eigentümer der Liegenschaft, Fabian Henzmann, war der Brand besonders tragisch. Mit viel Eigenarbeit und Herzblut hat er das Haus seiner Grosseltern in der Oeligass die vergangenen Jahre renoviert. Die Renovation stand jetzt kurz vor der Vollendung – und jetzt ist alles durch den Brand zunichtegemacht worden.

Auch für die kommenden Tage und Wochen dürfte die Gemeindeverwaltung Wölflinswil die Schaltzentrale der Hilfsangebote bleiben: Kosten für die Unterbringung müssen geregelt, Versicherungsfragen geklärt, Ersatzunterkünfte für die nur vorübergehende Unterbringung im «Ochsen» gefunden werden. Sabatos Mitgefühl ist bei den Geschädigten. Er sagt: «Auf die Betroffenen kommen schwere Zeiten zu. Da möchten wir ihnen beistehen.»