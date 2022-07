Wölflinswil «Ich kann die gemeindepolitischen Vorstösse nicht mehr mittragen»: Gemeinderat tritt nach 18 Jahren zurück Fast 18 Jahre lang sass er im Gemeinderat, 12 davon war er Vizeammann von Wölflinswil. Nun tritt Gebi Maier per Ende Jahr zurück. Die Entscheidung sei ihm leicht gefallen, sagt er. Denn: Es gäbe einige Gründe dafür.

Seit 2005 setzt sich Gebi Maier für die Gemeinde Wölflinswil als Mitglied des Gemeinderats ein. Dennis Kalt

Seit 2005 setzt sich Gebi Maier als Mitglied des Gemeinderats für die Belange seines Heimatdorfs ein. Insgesamt 12 seiner fast 18 Jahre in der Exekutive amtete er als Vizeammann von Wölflinswil. Nun hat sich Maier entschieden, per Ende des Jahres aus dem Gemeinderat zurückzutreten. Dies gab die Gemeinde am Dienstag in einer Mitteilung bekannt, in der sie schreibt:

«Der Gemeinderat nimmt von der Demission Kenntnis und dankt Gebi Maier für sein langjähriges und grosses Engagement zu Gunsten der Dorfgemeinschaft bestens.»

Die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres hat dem Rücktrittsbegehren bereits zugestimmt. Die Ersatzwahl ist auf den Termin der Gemeindeversammlung vom 25. November terminiert.

Auf Anfrage der AZ sagt Maier zu den Beweggründen seines Rücktritts, dass momentan verschiedene gemeindepolitische Vorstösse im Gang seien, die er nicht mittragen könne oder wolle.

Rücktrittsentscheid war kein schwerer

Maiers Anspruch ist es nie gewesen, es allen recht zu machen. Schon nach den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen Jahr sagte er gegenüber der AZ: «Ich bin, wie ich bin. Auch zukünftig werde ich mich nicht mit meiner persönlichen Meinung zurückhalten.» Dies gelte besonders bei Themen wie dem Windpark Burg oder einer Fusion.

Gebi Maier, Gemeinderat in Wölflinswil. Zvg

Der Entscheid, aus dem Gremium des Gemeinderats zu demissionieren, sei für ihn nach dieser langen Zeit in der Exekutive denn auch kein schwerer gewesen. Er sagt:

«Nach 18 Jahren ist es legitim, das Amt an neue Kräfte weiterzugeben.»

Nachdem Maier vor seiner Zeit als Mitglied im Gemeinderat über neun Jahre Stimmenzähler und zehn Jahre Feuerwehrkommandant war, ist er überzeugt, einiges für Wölflinswil geleistet zu haben.

Besonders gefallen haben Maier in den letzten 18 Jahren die Arbeit für das Forstressort sowie die alljährlichen Seniorenausflüge der Gemeinde. Hingegen sei die Hetze gegenüber dem Gemeinderat und den Badmeistern aufgrund der coronabedingten Schliessung des Schwimmbades 2020 das Unschönste gewesen, was er als Mitglied im Gemeinderat erlebt hatte.