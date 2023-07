Wölflinswil Dorf erhält einen «Sonnenpark»: Sechs Jahre nach erster Auflage ist der Baustart für die Grossüberbauung erfolgt Am Dorfeingang von Wölflinswil fahren seit einigen Wochen die Baumaschinen auf. Die Aushub- und Hangsicherungsarbeiten für die Überbauung der Nova Immobilien AG mit fünf Mehrfamilienhäusern und insgesamt 36 Wohnungen laufen. Bereits im August soll das erste Haus in die Höhe wachsen.

Fast sechs Jahre sind vergangen, seitdem das Baugesuch für fünf Mehrfamilienhäuser am Dorfeingang von Wölflinswil auflag. Vor einigen Wochen nun sind die Baumaschinen auf dem Areal Steimet/Unterdorf aufgefahren. Die Clever Fox Immobilien Invest AG mit Sitz in Riedholz SO, die ursprünglich als Bauherrin auftrat, hat mit der Nova Immobilien AG aus Fulenbach SO einen Investor gefunden, um die Überbauung Sonnenpark zu realisieren.

Am Dorfeingang von Wölflinswil entstehen mit dem «Sonnenpark» 36 Wohnungen. Bild: Dennis Kalt

Mit der Überbauung, die über eine Einstellhalle mit 51 Parkplätzen verfügt, entstehen 36 Wohnungen. «Die Lage der Parzelle, angrenzend an die Landwirtschaftszone und den Dorfbach, erachten wir als sehr schöne Wohnlage», sagt Co-Geschäftsleiter Giuliano Jenni zu den Beweggründen für das Investment. Dazu kämen die Nähe zu Aarau und dem Autobahnschluss in Frick sowie die Infrastruktur für den täglichen Bedarf, die das Dorf aufweist.

Erste Fertigstellung für Oktober 2024 vorgesehen

Das Investitionsvolumen wird auf zwischen 16 und 18 Millionen Franken beziffert. Insgesamt, so Jenni, sind 18 Miet- sowie 18 Eigentumswohnungen geplant. In den beiden Häusern A und B – an der Wölflinswilerstrasse gelegen – sollen jeweils neun Mietwohnungen entstehen, überwiegend 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen. In der hinteren Häuserreihe C, D und E sind je sechs Eigentumswohnungen geplant; davon sechs 3½-Zimmer- und zwölf 4½-Zimmer-Wohnungen.

«Wir gehen davon aus, dass wir im Spätsommer respektive Frühherbst mit der Vermarktung starten können», sagt Jenni. Die voraussichtlichen Termine für die Baufertigstellung fallen je nach Haus in den Zeitraum von Oktober 2024 bis März 2025. Momentan werden auf dem Areal Aushub-, Hangsicherungs- und Baustelleneinrichtungsarbeiten ausgeführt. Die Hochbauarbeiten am ersten Haus sollen im August starten.