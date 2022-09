Diskussion in der Kirche: Gibt es noch Gemeinschaft in der heutigen Wohlstandsgesellschaft?

An einem Diskussionsabend in Wölflinswil widmeten sich Vertreterinnen und Vertreter der römisch-katholischen Kirche der Frage, was Gemeinschaft ausmacht. Dabei wurde deutlich, dass die Kirche sich bewegen muss, ohne sich selbst aufzugeben.