Wölflinswil Am Rand der Dorfkernzone sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen – wobei sich ein Gutachter an deren Farbe stört An der Moosmatt in Wölflinswil, am Rande der Dorfkernzone, sollen bis 2024 zwei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohnungen entstehen. Weil das Projekt auf einem fast 25 Jahre alten Gestaltungsplan basiert, liess die Gemeinde ein Gutachten dazu erstellen. Dieses stellt dem Projekt ein gutes Zeugnis aus – mit einer Ausnahme.

Der Blick von Osten aus auf die geplante Überbauung Moosmatt in Wölflinswil. Visualisierung/Bühler & Partner AG, Bottmingen

An der Moosmatt in Wölflinswil ragen die Bauprofile in die Höhe. Der Grund: Die Schnetzler Immobilien AG aus Kaisten plant dort, am Rand der Dorfkernzone, eine Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäusern mit 21 Wohnungen und Autoeinstellhalle.

Projektverfasser ist die Bühler & Partner AG aus Bottmingen. Das entsprechende Baugesuch – inklusive Gestaltungsplan – liegt bis 21. Februar öffentlich in der Gemeindekanzlei Wölflinswil auf.

Die Baukosten betragen gut 6,2 Millionen Franken. Die zwei Mehrfamilienhäuser sind dreigeschossig geplant und beinhalten zwei 2-Zimmer-, sieben 3-Zimmer-, neun 4-Zimmer- und drei 5-Zimmer-Wohnungen. Dabei handelt es sich gemäss Martin Schnetzler von der Schnetzler Immobilien AG allesamt um Mietobjekte. Er sagt:

«Mit dem Erstbezug ist frühestens im Frühjahr 2024 zu rechnen.»

Die baurechtliche Grundlage zur Überbauung der beiden Parzellen, die eine Gesamtfläche von über 3000 Quadratmeter aufweisen, basiert auf dem Gestaltungsplan «Moosmatt» von 1997. Der Gemeinderat hat mit Zustimmung der Bauherrschaft einen Architekten für die Erstellung eines Fachgutachtens beauftragt.

Häuser sind gegeneinander versetzt

Der Gestaltungsplan «Moosmatt» definiert für oberirdische Bauten eine maximale Gebäudelänge von 50 Metern. Im Fachgutachten heisst es dazu, dass sich die Verfasser des Projektes dessen bewusst waren. So misst das nördliche Mehrfamilienhaus 37, das südliche 25 Meter. «Städtebaulich wohltuend und überzeugend» sei, dass die beiden Mehrfamilienhäuser gegeneinander deutlich versetzt sind. «Dadurch entsteht keine lange ‹Mauer›», so das Gutachten.

Die Fassaden seien klar gegliedert und gut rhythmisiert. Sie überzeugten mit der Wiederholung von wenigen, gleichen Bauelementen. Gesamthaft, so hält das Gutachten fest, überzeuge das Projekt mit der «sorgfältigen, differenzierten architektonischen Gestaltung».

Weniger lobende Worte findet der Verfasser des Gutachtens für die in der 3D-Darstellung weiss angedachten Fassaden. So schreibt er dazu:

«Das finde ich für die Ausführung eine falsche Wahl. denn die grossen Gebäude wirken mit der weissen Farbe noch dominanter.»

Deshalb sollten die beiden Mehrfamilienhäuser mit einer dezenten Farbtönung gestrichen werden, kommt er zum Schluss.

Verdichtetes Bauen dank drittem Vollgeschoss

Grundsätzlich, so hält das Gutachten fest, werden bei dem Projekt die vorgeschriebenen Parameter der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in der Dorfkernzone eingehalten – mit der Ausnahme, dass das Projekt drei Vollgeschosse aufweist und damit eines mehr als in der BNO vorgegeben.

In seinen Empfehlungen kommt der Gutachter jedoch zum Schluss, dass ein zusätzliches Geschoss Sinn mache und bewilligt werden könne. Unter anderem, weil durch dieses keine Nachbarliegenschaften beeinträchtigt oder beschattet würden. Gleichzeitig würde so das nach innen verdichtete Bauen sinnvoll ermöglicht und umgesetzt.