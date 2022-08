Wölflinswil Zwei Millionen Hammerschläge für einen Drachen: Metallkünstler demonstriert am Bergwerkfest sein Kunsthandwerk Am 3. und 4. September findet das Bergwerkfest in Herznach statt. Dort wird auch Roger Wanner aus Wölflinswil zugegen sein – dort wird er seinen Bergwerkdrachen aus Kupfer fertigstellen.

Metallkünstler Roger Wanner wird am Bergwerkfest in Herznach sein Kunsthandwerk demonstrieren. Geri Hirt

Er ist ein Meister seines ungewöhnlichen Fachs, Roger Wanner aus Wölflinswil. Der gelernte Spengler-Installateur und Kunstinteressierte war schon vor 50 Jahren von der künstlerischen Bearbeitung von Kupfer fasziniert. In Kursen bildete er sich weiter und lernte das Bearbeiten, Ziehen und Formen von Kupferblechen zu Tieren und anderen Gegenständen.

Seit 20 Jahren erteilt er selber Kurse, die sich über mehrere Tage erstrecken. Sein Ruf reicht längst über die Landesgrenze hinaus. So findet man unter den über 300 Teilnehmern Leute aus Spanien, Litauen, Rumänien und so weiter. «Ein Kursteilnehmer aus Litauen war schon achtmal hier», sagt Roger Wanner nicht ohne Stolz.

Drachen und Greifvögel sind seine Lieblingstiere

Wanners Lieblingstiere sind Drachen und Greifvögel wie Milane, zu denen er eine besondere Liebe entwickelt hat. Dies habe ihm den Spitznamen «Drachenschmied aus der Schweiz» eingetragen, eine Bezeichnung, die ihn freut. Ein besonders schönes Exemplar eines Milans hat Wanner mit Pudergold vergoldet.

Zwischen einem flachen Kupferblech und einem fertigen Tier liegt eine Menge Arbeit und Hunderte von Arbeitsstunden. Diese fangen mit der Vorbereitung von Skizzen und Formen an. Mit Hämmern wird sodann das Blech bearbeitet, ziseliert und gezogen, wie es in der Fachsprache heisst. Auf der Oberfläche entstehen so nicht nur die Formen, sondern gleichzeitig die gewünschten Muster, Strukturen und Ornamente.

Drachen hat bereits einen Käufer gefunden

Gegenwärtig hat Roger Wanner einen Drachen in Arbeit, den er am Bergwerkfest vom 3. und 4. September fertigstellen wird. Bisher hat Wanner rund zweieinhalb Wochen daran gearbeitet – «das bedeutet rund zwei Millionen Hammerschläge», sagt der Künstler mit leichter Selbstverständlichkeit.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Hammerschläge gezielt und in gleicher Richtung erfolgen müssen, was Konzentration und Präzision verlangt. Der Bergwerkdrachen ist gelungen, denn bereits im Rohzustand hat er einen Käufer gefunden.