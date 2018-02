Herzige Clowns, kleine Teufelchen, Waldgeister, Neptun mit seinem Dreispitz, Zauberer, Piraten, Hexen und auch Pipi Langstrumpf waren gekommen, um am Samstag mit ihren Mamas und Papas durch das Dorf in Eiken in einem bunten Kinderfasnachtsumzug hin zum Kulturellen Saal zu ziehen. Dort fand dann im Anschluss für die Kinder und auch Erwachsenen eine Fasnachtsparty statt.

Zwar war der Himmel wolkenverhangen und das Wetter ungemütlich nasskalt, doch das machte der erwartungsfrohen Schar überhaupt nichts aus. Die Guggenmusik Chinzhaldeschränzer aus Eiken führte den Umzug lautstark an, gab auf Pauken und Trompeten Takt und Ton vor.

Im Saal warteten schon viele andere Mädchen und Knaben auf die Umzügler. Da waren Biene Maja gross und klein, Libellen, Feuerwehrmänner, grimmige Räuber, tapfere Ritter und natürlich durften auch die Prinzessinnen nicht fehlen. Wer noch einen gewissen Nachholebedarf hatte, konnte sich passend zum Kostüm schminken lassen.

Jede Menge Spass

Ein Riesengaudi für die anwesenden Kinder war das Werfen der bunten Konfettis, aber ebenso emsig putzten es die Knirpse vom Boden wieder zusammen, um es erneut mit Schwung zum Einsatz zu bringen. Ausgelassen tobten und spielten die verkleideten Kinder im und vor dem Saal, reisten tanzend unter Anleitung durch die ganze Welt, hatten dabei jede Menge Spass, wuselten wild durcheinander.

Im Saal heizten die Guggenmusiker mit zünftiger Musik die Stimmung weiter an. Auch für das leibliche Wohl war gut gesorgt. Bis in den Abend hinein zeigten die Kleinen keinerlei Ermüdungserscheinungen.

Vom Elternverein Eiken organisiert, fand die Kinderfasnacht bereits zum dritten Mal statt.