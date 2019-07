Beim Fischlibrunnen am Aarauer Graben wurde eine alte Tradition aus der Druckereibranche zelebriert. Muriel Strahm aus Wittnau, die beim Aarauer Druckunternehmen ISI Print erfolgreich ihre vierjährige Lehre als Polygrafin abgeschlossen hatte, wurde «gegautscht». Mit diesem Akt und dem Gautschbrief wurde sie offiziell als Schwarzkünstlerin und Nachkomme Gutenbergs anerkannt. Beim Ritual der traditionellen Wassertaufe gehe es darum, dass das Hinterteil eines neuen Berufskollegen zünftig nass werde, um mögliche schlechte Gewohnheiten aus der Lehrzeit abzuwaschen, heisst es in einer Mitteilung. Da Muriel Strahm in ihrem Lehrbetrieb weiterarbeiten wird, dürften es jedoch nicht sehr viele gewesen sein.

Als Zeugen und Gratulanten waren das Team der ISI Print AG sowie ihre Familie dabei. Bei bemerkenswerter Hitze wurde das nasse Spektakel zudem von zahlreichen Passanten mit grossem Interesse verfolgt. Belohnt wurden sie dafür mit einem Fläschchen «Aarauer Gautschwasser», offeriert von Muriel Strahms Arbeitgeber. (AZ)