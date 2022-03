Wittnau Teigwaren, Frauenstimmrecht, Jagd – Wittnauer Dorfchronik wartet mit einem bunten Strauss an Themen auf Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart sollen auch zukünftigen Generationen nicht verborgen bleiben. Auch deswegen wurde die Wittnauer Dorfchronik «Adlerauge» 1988 lanciert. Am Donnerstag präsentierte die Arbeitsgruppe Adlerauge die 34. Ausgabe. Corona war dabei nur noch sporadisch Thema.

Diese pittoreske Winterlandschaft ziert das Titelblatt der diesjährigen Ausgabe. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Das «Adlerauge», die Wittnauer Dorfchronik, liegt seit Donnerstag im 34. Jahrgang auf. Nachdem letztes Jahr das Coronavirus mit Inhalten omnipräsent war, widmet sich die diesjährige Dorfchronik wieder anderen Themen.

Dem Redaktionsteam sei es bald klar gewesen, «dass wir diesem perfiden Virus nicht noch einmal eine grosse Plattform bieten wollen. Wir sehnen uns doch alle nach Normalität und berichten lieber über andere Themen», heisst es im Editorial.

Themen vom Frauenstimmrecht bis zur Jagd

So wartet die diesjährige Ausgabe mit einem bunten Strauss an Themen auf. Dazu gehört etwa ein vierteiliger Beitrag zur Jagd. Darin berichten Jungjäger unter der Überschrift «Jagd – Vielfalt der Natur kennen und schätzen» über die «vielseitigen» Aufgaben der Jäger.

Die Jagdhornbläser Fricker Füchse spielten an der Vernissage einige Stücke. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Weiter kommt auch Teigwaren ein prominenter Platz in der Dorfchronik zu. So wird in einem mehrseitigen Beitrag die Geschichte der Businger-Teigwaren erzählt, deren Wurzeln in Wittnau zu finden sind, und es werden zwei Höfe porträtiert, die in Wittnau gegenwärtig Teigwaren fabrizieren. Zudem berichten fünf Frauen, mit Bezug auf 50-Jahre-Frauenstimmrecht, wie sie die Stellung der Frauen wahrnahmen und -nehmen.

Viele weitere kleinere und grössere Beiträge mit Dutzenden Fotografien komplettieren die Dorfchronik.

Elfköpfiges Redaktionsteam steht hinter der Ausgabe

Herausgegeben wird die Dorfchronik von der Arbeitsgruppe Adlerauge, der ein elfköpfiges Redaktionsteam angehört. Weitere ehrenamtliche Helfer beteiligen sich am 71-seitigen Heft. Etwas haben alle gemeinsam: Sie sind nicht des Geldes wegen dabei. Wenn es gut laufe, springe mit dem überschüssigen Erlös vielleicht ein Ausflug heraus, sagt Redaktionsleiter Peter Liechti.

Die Auflage der diesjährigen Ausgabe beträgt 750 Exemplare. Erwerben kann man ein Heft unter anderem an den Verkaufstellen im Wittnauer Volg-Laden oder dem Landgasthof Krone. Der Heftpreis beläuft sich dabei auf 22 Franken.

Im Bezug auf das Thema «Wittnauer Teigwaren» wurden an der Vernissage Teigwaren mit diversen Saucen angeboten. Die Jagdhornbläser «Fricker Füchse» gaben zudem einige Stücke zum Besten.