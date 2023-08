WITTNAU Platz 11 am «Unspunnen»: Schwinger Samuel Schmid liefert ein Resultat für die Geschichtsbücher Der Wittnauer Samuel Schmid schafft es am «Unspunnen» auf den Rang 11c – und ist damit stärker als alle anderen Fricktaler je zuvor. Kein Wunder, blickt Schmid glücklich auf das vergangene Wochenende zurück. Er sagt aber auch: «Es wäre noch mehr dringelegen.»

«Ehrlich gesagt hatte ich vor dem ersten Gang nicht so ein gutes Gefühl», sagt Samuel Schmid rückblickend auf den traditionsreichen «Unspunnen-Schwinget» vom Sonntag. Das starke Teilnehmerfeld mit den 120 stärksten Schwingern der Schweiz und sein ehrgeiziges Ziel, sich im vorderen Drittel zu klassieren, hätten ihm mental ein wenig zugesetzt.

Samuel Schmid (mit heller Hose) konnte am «Unspunnen» drei Gänge gewinnen. Bild: Pascale Alpiger

Diese innere Blockade legte sich nach dem gewonnenen ersten Gang. Was danach folgte, liess das Herz eines jeden Fricktaler Schwingfans höher schlagen: «Sämi» Schmid konnte an seinem ersten «Unspunnen» neben einem Gestellten und zwei Niederlagen noch zwei weitere Gegner auf den Rücken legen. Damit bestätigte er seine starke Saison, die ihm den Gewinn von vier Kränzen bescherte.

Der beste Fricktaler am «Unspunnen»

Mit dem Rang 11c und 55,50 Punkten hat Schmid sein Ziel vom vorderen Drittel erreicht und ist mehr als zufrieden. «Es wäre sogar noch mehr dringelegen», sagt er. Gerade in den verlorenen Gängen sei es schlicht «blöd gelaufen».

Als einer von 14 Schwingern konnte «Sämi» Schmid am «Unspunnen» die Nordwestschweiz vertreten. Bild: Olivier Jenni / NWSV

Nichtsdestotrotz hat er mit seinem starken Auftritt in Interlaken für den Schwingklub Fricktal einen Meilenstein gesetzt. Als erst vierter Athlet des Vereins überhaupt, der am «Unspunnen» teilnehmen konnte, hat er sich so weit vorne wie keiner zuvor in der 101-jährigen Klubgeschichte klassiert. Nicht mal Bruder und Eidgenosse David schaffte es 2017 auf einen stärkeren Rang.

«Es war ein einmaliges Erlebnis. Die Arena mit den 15'000 Zuschauenden war gewaltig», blickt Schmid zurück. Für den 28-jährigen Wittnauer hat auch das Wetter zur tollen Stimmung beigetragen. «Es war ja viel besser als erwartet», sagt er. Zwar hätte es am Morgen teilweise ein bisschen genieselt, kalt sei es aber nicht gewesen. «Erst im letzten Gang hat es dann richtig geregnet», sagt er. Geschadet haben die Tropfen aber offensichtlich nicht, denn Schmid legte auch seinen letzten Gegner ins Sägemehl.

Für Schmid und seine Teamkollegen vom Schwingklub Fricktal ist die Saison nun beinahe zu Ende. «Es gibt noch ein kleines Schwingfest, bei dem es aber nicht mehr um Kränze geht. Danach ist Pause bis Ende Oktober», sagt Schmid. Im Herbst startet für die Sägemehl-Sportler die Vorbereitung aufs nächste Jahr.

2024 steht ein Highlight an

Eine «Zwischensaison», die sich zwischen «Unspunnen» 2023 und «Eidgenössisches» 2025 schiebt, gibts 2024 aber nicht. Eigentlich für 2020 geplant und pandemiebedingt verschoben, wird am 8. September 2024 das Jubiläums-Schwingfest zum 125-jährigen Bestehen des Eidgenössischen Schwingerverbands ausgetragen.

Das Fest in Appenzell wird ähnlich wie das «Unspunnen» ein Wettkampf von nationaler Bedeutung, bei dem die 120 stärksten Schwinger aufeinandertreffen. Für den ambitionierten Schmid ist klar: «Das ist eine einmalige Sache. Natürlich möchte ich die Selektion schaffen.»

Simon Hunziker (rechts) schaffte es mit Urs Hutmacher (oben) und Remo Schuler in den Final der Steinstösser. Bild: Anthony Anex / Keystone

Neben Schmid hat ein weiterer Fricktaler am «Unspunnen» geglänzt. Aus Herznach reisten gleich vier Steinstösser nach Interlaken, Routinier Simon Hunziker erreichte schliesslich mit dem 83,5 Kilogramm schweren «Unspunnenstein» den Final und schaffte es auf den dritten Schlussrang.