Wittnau Die Solarpioniere aus dem Fricktal: Hier wird an manchen Tagen mehr Sonnenstrom produziert, als das Dorf verbraucht Der Strompreisschock sorgt auch für Diskussionen um die Versorgung – und die Solartechnik als eine Möglichkeit. Derzeit ist nur rund fünf Prozent des Schweizer Stroms solar. Da stellt sich die Frage: Kann die Sonnenenergie die Schweiz unabhängiger machen? Eine Gemeinde im Fricktal ist schon einen Schritt voraus.

Das sonnige Wittnau: Perfekte Bedingungen für Solarpanels.

Die Gemeinde Wittnau dient in Sachen Strom als Vorzeigebeispiel: Überall, wo man hinschaut, sind die Dächer mit Solarzellen ausgestattet. Im Sommer wird an manchen Tagen sogar mehr Strom produziert als verbraucht, und die Gemeinde ist unter den stärksten bei der Stromproduktion pro Einwohnerin oder Einwohner im Kanton Aargau.

Rund 30 Prozent des Wittnauer Strombedarfs wird gedeckt durch die Solaranlagen, die auf 60 Dächern verteilt sind. Grossrätin Gertrud Häseli erzählt, welche Komponenten geschichtlich dazu beigetragen haben, dass die Gemeinde die Nase vorn hat bezüglich Strom:

Gertrud Häseli, Grossrätin Grüne

«In der Bevölkerung gibt es ein grosses Bewusstsein zum Thema Strom. Durch den jährlichen ‹Tag der Sonne› werden die Menschen informiert und ermutigt, sich selbst mit Solarstrom zu versorgen.»

Grosse Dächer wie beispielsweise das der Firma Crosspolimeri oder das Schulhausdach werden in Wittnau für Solarstrom genutzt. Auch Privatpersonen liessen in den letzten Jahren zunehmend ihre Dächer umbauen. Bereits 2017 wurde in Wittnau jede vierte Kilowattstunde Strom solar produziert, nämlich jährlich 1,5 Millionen kWh.

Ein Primarlehrer weibelt für den Sonnenstrom

Dies ist unter anderem der Verdienst des pensionierten Primarlehrers Ferdi Kaiser. Er leistete aus seiner Leidenschaft für Sonnenenergie viel Freiwilligenarbeit und konnte schon etliche Wittnauerinnen und Wittnauer überzeugen, Panels zu installieren. Eine von ihnen ist Anne-Marie Hänggi. Sie ist vom Solarstrom begeistert:

«Man muss etwas tun, statt nur zu meckern. Dank meiner Anlage brauche ich keinen externen Strom mehr und konnte auf ein Elektroauto umsteigen.»

Bei der Sanierung des Schulhauses vor zehn Jahren wurde auf dessen Dach eine Solaranlage installiert.

Wittnau fing schon früh an, nachhaltig Strom zu produzieren, erklärt Gertrud Häseli. Im 20. Jahrhundert baute die Hafnerei Walde in der ganzen Region Kachelöfen. Diese sind für das Fricktal und seine Selbstversorgung wertvoll, weil sie ohne Strom funktionieren. Dasselbe gilt für Schnitzelheizungen, die in vielen Fricktaler Kellern vorhanden sind.

Der Solarstrom lohnt sich

Die Wittnauerinnen und Wittnauer sind überzeugt: Es lohnt sich, in Solarstrom zu investieren – gerade jetzt. Die Bau- und Unterhaltskosten sind massiv gesunken: Eine Kilowattstunde Solarstrom kostet mittlerweile weniger als 20 Rappen. Je nach Grösse des Daches erhält man schon nach einem Jahrzehnt Gratisstrom. Bei den aktuell stark gestiegenen Rückvergütungen dürfte sich die Anlage gar noch deutlich schneller amortisieren.

Und dann ist da ja auch noch der Gedanke an die Umwelt: Solarenergie gilt als umweltfreundlich, da man die kostenlos verfügbare Ressource Sonne ausnutzt und keine schädlichen Abgase produziert.