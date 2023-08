WITTNAU «Ich weiss, dass es sehr schwierig wird»: Mit diesen Zielen reist der Fricktaler Schwinger Samuel Schmid ans «Unspunnen» Nur alle sechs Jahre geht in Interlaken der traditionsreiche «Unspunnen-Schwinget» über die Bühne. Erstmals mit dabei ist der Fricktaler Samuel Schmid. Er erwartet ein hohes Niveau, verfolgt aber ein ehrgeiziges Ziel. An Unterstützung wird es ihm dabei nicht fehlen: Der «Schmid-Buebe-Fanclub» wird ebenfalls ins Berner Oberland reisen.

Für Samuel «Sämi» Schmid geht es Ende Monat erstmals ans Unspunnen. Bild: Mira Güntert

Was für eine Ehre. Der Nordwestschweizer Schwingerverband hat die Selektion seiner 14 Schwinger veröffentlicht, die am 27. August am prestigeträchtigen «Unspunnen-Schwinget» (siehe Box unten) in Interlaken dabei sein werden. Zehn davon gehören zu Aargauer Schwingklubs – und einer davon ist ein Fricktaler: Samuel «Sämi» Schmid (28) aus Wittnau.

«Noch bin ich nicht nervös, aber das kommt schon noch», sagt Schmid. Eine gesunde Anspannung brauche es aber für so einen Anlass.

Er ist einer von nur drei Schwingern, die an diesem Abend Anfang Woche den Weg in den Schwingkeller in Möhlin gefunden haben. Eigentlich trainieren im Schwingklub Fricktal rund 15 Aktivschwinger. «Aber irgendwie sind fast alle verletzt, im Militär, in den Ferien oder kurieren sich noch von den Schwingfesten vom Wochenende aus», sagt Schmid. Kein Grund für ihn, auch zu Hause zu bleiben. Erst recht nicht, wenn das Saison-Highlight so kurz bevorsteht.

Die besten 120 Schwinger der Schweiz

«Das Niveau wird sehr hoch sein», weiss Schmid. Die besten 120 Schwinger werden auf der Höhematte in Interlaken stehen. Schmid wird als einziger Fricktaler in den Sägemehlring steigen. «Das gab es schon mehrmals, dass ich als Einziger vom Verein an einem Anlass war», sagt er gelassen. Und wirklich allein ist er sowieso nicht. Einerseits sitzt der «Schmid-Buebe-Fanclub» als Unterstützung im Publikum, andererseits ist man unter den Nordwestschweizer Schwingern bestens vernetzt. Schmid sagt: «Wir sind ein gutes Team.»

Samuel Schmid (links) und Tim Roth wurden beide für den Unspunnen-Schwinget selektioniert. Der Erlinsbacher Roth vom Schwingklub Aarau trainiert ab und zu mit den Fricktalern. Bild: Mira Güntert

Schmid ist heuer zum ersten Mal an einem Unspunnen dabei. Nicht nur deshalb fällt es ihm schwer, ein Ziel zu setzen. «Normalerweise hat man an einem Schwingfest einen Kranz als Ziel», sagt er. «Doch hier gibts keine Kränze. Es zählt nur der Sieg», erklärt er. Um doch einen gewissen Rahmen zu setzen, peilt der Wittnauer einen Platz «irgendwo im vorderen Drittel» an. Kaum ausgesprochen, relativiert er sein Ziel wieder: «Ich weiss, dass es sehr schwierig wird.»

Folklore der Superlative Der Unspunnen-Schwinget ist eines der traditionsreichsten Schwingfeste der Schweiz. Es findet nur alle sechs Jahre in Interlaken statt – abwechselnd eigenständig und in Kombination mit dem Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen. Seit 1981 zählt der Unspunnen-Schwinget nebst dem «Eidgenössischen» sowie dem Kilchberger Schwinget zu den Eidgenössischen Anlässen. (mig)

Kenner der Schwingerszene wissen aber auch, dass Schmid dieses Jahr sehr gut in Form ist. Kränze am Nordwestschweizerischen, am Aargauer, am Baselstädtischen und am Solothurner Kantonalschwingfest zeigen sein konstant hohes Niveau.

Mentale Einstimmung auf den «Unspunnen-Schwinget»

Auch wenn das Trainingspensum von Schmid mit Schwing- und Krafttraining sehr hoch ist, werde nicht speziell auf den «Unspunnen-Schwinget» trainiert. «Wir ziehen unser Training ganz normal durch», erklärt er. Am Mittwoch vor dem Fest gibts für die Nordwestschweizer eine Kaderzusammenkunft, um sich auch mental für Interlaken einzustimmen.

Schmid (rechts) übt mit Aaron Jehle einen Schwung. Bild: Mira Güntert

Als Technischer Leiter vom Schwingklub Fricktal ist es für Schmid nicht immer einfach, die richtige Balance zu finden. «Vor allem an Schwingfesten ist es manchmal schwierig, wenn ich mich selber fokussieren und gleichzeitig die Kollegen betreuen sollte», sagt er. Er ist froh, in diesem Amt von seinem Bruder – dem nicht mehr aktiven Schwinger und Eidgenossen David – unterstützt zu werden. So liegt der Fokus in Interlaken dieses Mal nur auf einem: Samuel Schmid.