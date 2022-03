Wittnau Gedanken an die Ukraine: Die Wittnauer Fasnachtsfeuer setzen ein Zeichen für den Frieden Auf dem Wittnauer Homberg und dem Limperg leuchteten wieder die traditionellen Fasnachtsfeuer. Während die «Oberen» ihr Sujet dem 10-Jahre-Jubiläum des Juraparks Aargau widmeten, entflammten die «Unteren» eine Friedenstaube.

Die «Unteren» änderten ihr Sujet kurzfristig – und setzten mit dem Fasnachtsfeuer ein Zeichen für den Frieden. zvg

Die Sonne strahlte mit den Mitwirkenden des Wittnauer Fasnachtsfeuers um die Wette. Allen war die Freude anzusehen, dass der Brauch wieder gelebt werden durfte, nachdem er im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht stattfand.

Pünktlich um 20 Uhr am Sonntag erschallte der Böllerschuss am Homberg – das Startzeichen dafür, dass die Fachteln angezündet und die Sujets enthüllt werden dürfen. Danach zogen die «Oberen» und «Unteren» Fackeln schwingend und lauthals den Schlachtruf «Bürli Bürli Rai ab …» schreiend hinunter ins Dorf. Von dort aus konnten dann beide Sujets bewundert werden.

Kurzfristig das Sujet geändert

Die «Oberen» widmeten ihre Flammenbilder dem 10-Jahre-Jubiläum des Juraparks Aargau. Die «Unteren» zeichneten, neben der traditionellen Jahreszahl, eine Friedenstaube an den Berg und formierten innerhalb des Fackelzugs ein Peace-Zeichen. Carlo Schmid, Präsident des Trägervereins Unterdorf, erklärt:

«Das ursprünglich geplante Sujet wurde am Aschermittwoch aufgrund der aktuellen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine spontan geändert.»

Verbunden ist das mit einer Hoffnung: «Beim letzten Fasnachtsfeuer wurde als Sujet Corona gewählt und Corona kam. Jetzt zeigen wir eine Friedenstaube und hoffen, dass nun der Frieden folgt», so Schmid.

Meterhohe Holzgerüste werden gebaut

Zwei Tage herrschte emsiges Treiben auf den beiden Fasnachtsfeuer-Hügeln. Denn die beiden Dorfteile organisieren jeweils separat ihre Feuer und Flammenbilder.

Für die Flammenbilder sind viele Stunden Vorbereitung nötig. zvg

Damit diese entstehen können, gilt es einige Vorbereitungen zu treffen: Die teilweise über 20 Meter langen und bis zu zehn Meter hohen Gerüste für die Flammenbilder müssen gebaut, Baumwollbündel in Petrol getränkt, die sogenannten «Fächteli» gebunden – dieses Jahr wurden insgesamt 350 benötigt – sowie grosse Feuertürme, sogenannte «Butzer» erstellt werden.

Was auch nie fehlen darf, ist eine kleine Festwirtschaft, in der das zahlreich an die verschiedenen Schauplätze gepilgerte Publikum mit Speis und Trank versorgt werden kann.

Viele Anzünder-Paare wegen Pause

Da 2021 kein Fasnachtsfeuer durchgeführt wurde, verzeichneten dieses Mal das Unter- wie das Oberdorf viele Paare, insgesamt 17, welche sich in den vergangenen beiden Jahren das Jawort gegeben hatten. Diese sind die «Anzünder» und helfen tatkräftig bei der Organisation mit. Ausserdem haben sie die traditionell die Ehre, den «Butzer» und die Fackeln an den Sujets zu entfachen.