Wittnau Für einmal ist es in der Kirche laut und etwas schräg: Der Fasnachtsgottesdienst ist unterwegs mit dem Drachenboot Seit 22 Jahren ist es Tradition, dass die «Chriesichlöpfer» den Fasnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche Sankt Martin in Wittnau mitgestalten. Dieses Mal war dabei ganz besonders: Zum Jubiläum der Gugge erhielt diese Unterstützung von ehemaligen Mitgliedern. Und brach so gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern zu einer speziellen Reise auf.

«Was soll denn das, so einen Lärm in der Kirche zu machen?» Diese Frage stellte Pfarrer Christoph Küng spasseshalber. Horatio Gollin

Seit 22 Jahren ist es Tradition, dass die «Chriesichlöpfer» den Fasnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche Sankt Martin in Wittnau mitgestalten. Mit schräg tönender Musik umrahmte die Gugge auch diesmal den Gottesdienst. Die Gemeinde setzte sinnbildlich die Segel im Drachenboot und brach zu neuen Ufern auf.

Unter schnellem Trommelspiel zog die Gugge in die katholische Kirche Sankt Martin in Wittnau ein, wo sich die Musikerinnen und Musiker im Altarraum aufreihten. Anlässlich des Jubiläums der Gugge wurden die 28 Aktiven durch 15 ehemalige Mitglieder verstärkt. Das 25-Jahr-Jubiläum der 1996 gegründeten Gugge war in die Coronazeit gefallen, sodass der feierliche Anlass in dieser Fasnacht als 25+2 Jahre nachgeholt wird.

Eine schöne Tradition ist, dass die «Chriesichlöpfer» seit 22 Jahren den Fasnachtsgottesdienst mitgestalten. Anfangs noch kritisch beäugt, geniesst das fasnächtliche Treiben in der Kirche heute Akzeptanz.

Mit dem Drachenboot unterwegs

«Was soll denn das, so einen Lärm in der Kirche zu machen?», fragte Gemeindeleiter Christoph Küng. «Und das Schlagwerk ist so laut. Wofür haben wir denn einen Flüsterbelag auf der Hauptstrasse?» Fabian Schmid, Präsident der «Chriesichlöpfer», meinte, dass auch die Kirchenglocke laut sei.

Auch Guggenmitglied Matthias Schmid, der nach dem Einmarsch der Gugge ein Stück auf der Orgel gespielt hatte, mischte sich in die humoristische Diskussion ein, die schliesslich Guggenmitglied Sven Schlienger beendete: «Viel lieber, als zu diskutieren, würde ich ins Drachenboot einsteigen und davon segeln.»

Küng fand die Idee wunderbar, auf dem Drachenboot sei es wenigstens still. Fabian Schmid widersprach, dass dort auch gesungen und gefestet werde.

8 Bilder Schräge Klänge in der Kirche: der Einmarsch der «Chriesichlöpfer». Horatio Gollin

Das Drachenboot war das den Gottesdienst durchziehende Motiv. Küng führte an, dass die Wikinger damals mit ihren Drachenbooten aufbrachen, um neue Länder zu entdecken, und auch die Bibel beinhaltet Geschichten vom Aufbruch.

Drei Guggenmitglieder erklärten, wohin sie mit dem Drachenboot segeln würden, etwa an einen Ort, wo alle Menschen willkommen sind. Küng mischte sich mit dem Mikrofon unter die Gemeindemitglieder, die ebenso ausführen konnten, wohin sie segeln würden. Eine Frau nannte das Schlaraffenland, eine andere einen Ort, wo man sich daheim fühlt, eine dritte sagt, dass sie ihre Familie und sie unterstützende Freunde mitnehmen würde.

Kollekte für Erdbebenopfer

Die Kollekte wurde zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Martha Liechti und Lisbeth Schär von der Frauenriege gaben eine Schnitzelbank zum Besten. Die «Chriesichlöpfer» gestalteten den Gottesdienst mit mehreren Stücken wie dem Fasnachtsmarsch musikalisch.

Nach dem Auszug aus der Kirche spielten sie zur Freude der Zuhörerinnen und Zuhörer vor der Kirche auf. Kräftigen konnten sich die Kirchengängerinnen und -gänger derweil auf dem Volg-Platz, wo das Fasnachtskomitee einen Kaffeeplausch eingerichtet hatte. Mehrere befreundete Guggenmusiken aus benachbarten Gemeinden sorgten noch den ganzen Nachmittag lang für ein schräg tönendes Konzert.