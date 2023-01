Wittnau «Das ist für mich wie Zähneputzen»: Jakob Vogt schwimmt seit über 40 Jahren jeden Tag im Rhein – auch jetzt im Winter Der morgendliche «Rheinschwumm» ist für Jakob Vogt aus Wittnau Routine – das auch bei eisigen acht Grad Wassertemperatur. Er erzählt von Neoprenhandschuhen, schnappender Atmung und wie er sogar nach einer Herzoperation weitermachte.

Da kommt einem das Schlottern: Jakob Vogt aus Wittnau schwimmt auch im Winter jeden Tag im Rhein. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Seit mehr als 40 Jahren geht Jakob Vogt fast jeden Tag in den Rhein schwimmen. Was für manche den Espresso zum Frühstück oder der Lidschatten am Morgen ist, ist für ihn der morgendliche «Schwumm». Rund 300 Meter legt er jeweils zurück. «Ich habe eine innere Uhr, die mir sagt, wann ich wieder aus dem Wasser soll», sagt Vogt.

Zurzeit heisst es, man soll kälter duschen und die Heizung runterschalten. Doch bei acht Grad Wassertemperatur würde kaum mehr jemand mitmachen – ausser Jakob Vogt. Ohne Neoprenanzug steigt er in den eiskalten Rhein. Er trägt eine Badehose und lediglich an den Füssen und Händen schützt er seine Haut. Er sagt:

«Einmal habe ich mir wegen einer Scherbe eine schwere Fussverletzung zugezogen und gar nichts gespürt in der Kälte.»

Darum hat er jetzt stets Stiefel an, um sich vor Verletzungen zu schützen. Neoprenhandschuhe braucht es, weil die Finger besonders empfindlich auf Kälte sind und beginnen zu schmerzen. «Bei den Fingern ist es heikel. Mit den Handschuhen kann der Körper die Kälte länger aushalten», erklärt Vogt.

Seine Atmung sagt ihm, wann er raus muss

Seine Freunde und Familie halten ihn für einen «Spinner», doch Vogt hat auf keinen Fall vor, sein kurioses Hobby aufzugeben, sagt er: «Ohne das Rheinschwimmen werde ich krank.» Doch ideal ist es für seine Gesundheit auch nicht: Das Schwimmen im eisigen Wasser ist für den Körper des fast 70-Jährigen extrem belastend. Darum ist es wichtig, richtig zu atmen, sagt Vogt:

«Die Atmung ist das A und O.»

An der Atmung bemerke er, wenn es höchste Zeit ist, das Wasser zu verlassen. «Überall im Leben ist die Atmung wichtig. Wenn du im Wasser anfängst zu japsen, musst du die Lage ändern. Vor allem bei starkem Wind kann das kalte Wasser dir die Luft abstellen – das ist mir schon einige Male passiert», erzählt Vogt.

Beginnt man zu Hyperventilieren, hat man noch etwa zehn Sekunden Zeit, um das Wasser zu verlassen. «Sonst bist du weg», sagt Vogt. Empfehlen würde er den ganzjährigen «Rheinschwumm» ohne Übung und Erfahrung niemandem: «Ich kenne das Gebiet gut und bin daran gewöhnt – aber es ist schon gefährlich.»

Nach der Herzoperation machte er Pause

Eigentlich ist Vogt kein Sport-Fanatiker. «Sport ist Mord», findet er lachend, «aber ich muss einfach etwas machen, um den Körper zu bewegen.» Vor allem, seit er pensioniert wurde. Ins Wasser geht er jeden Morgen nüchtern, also ohne Frühstück oder Kaffee. «Es ist für mich wie Zähneputzen», lacht er.

Nur wenn es unbedingt sein muss, legt Vogt eine Pause ein. Zum Beispiel als er eine Herzoperation machen musste. «Acht Wochen später war ich wieder im Wasser», sagt er. Die innere Überzeugung führt ihn auch seither Tag für Tag ans Rheinufer.

In eine wirklich brenzlige Situation sei er noch nie gekommen. Manchmal sei zwar ein Schiff etwas nahe gekommen, oder ein Wirbel aufgegangen bei einer Brücke. Auch bei Hochwasser sei er schon schwimmen gegangen, was gefährlich werden kann. Doch: «Eine wirklich gefährliche Situation habe ich noch nie erlebt.» Vogt plant, sein Hobby bis zum Lebensende durchzuziehen.