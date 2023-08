Wittnau «Das haben wir noch nie erlebt»: Gleich vier Gemeinderatsmitglieder müssen in den Ausstand An der kommenden Gemeindeversammlung Ende November möchte der Wittnauer Gemeinderat über ein Sanierungsprojekt einer Strasse informieren. Nur: Vier der fünf Mitglieder sind davon direkt betroffen und müssen daher in den Ausstand treten. Eine Situation, wie sich auch Gemeindeammann Andreas von Mentlen noch nie erlebt hat.

Da war es nur noch einer. Mit Gemeindeammann Andreas von Mentlen sowie Niklaus Beck, Martina Roth und Denise Schmid müssen gleich vier Mitglieder des Wittnauer Gemeinderats bei einem Projekt in den Ausstand treten. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Beim Projekt handelt es sich um die Sanierung der Kehrstrasse und der Langmattstrasse. Die vier betroffenen Gemeinderatsmitglieder wohnen allesamt an einer der Strassen oder sind anderweitig vom Projekt tangiert – und unterstehen somit der Ausstandspflicht.

Der einzig verbliebene und nicht ausstandspflichtige Gemeinderat ist Oliver Hassler, wobei er allein das Geschäft nicht vorantreiben kann: Denn damit die Behörde einen Beschluss fassen kann, müssen mehr als die Hälfte der Mitglieder – im Wittnauer Fall also mindestens drei – anwesend sein.

Müssen allesamt in den Ausstand treten: (v.l.) Niklaus Beck, Denise Schmid, Martina Roth und Andreas von Mentlen. Bild: Zvg (1. Oktober 2021)

«Das ist eine Situation, wie wir sie bisher noch nie erlebt haben», sagt Gemeindeammann Andreas von Mentlen. Dass ein oder zwei Mitglieder eines Rats in Ausstand treten müssen, gäbe es zwar ab und zu und sei ein normaler Ablauf – vier von fünf aber «ist durchaus aussergewöhnlich».

Zwei «Ersatzgemeinderäte» in die Pflicht genommen

In Abklärung mit der Gemeindeabteilung des kantonalen Departements Volkswirtschaft und Inneres kann in solchen Fällen ein ausserordentlicher Gemeinderat eingesetzt werden. Das passiert nun auch in Wittnau. Ein Auswahl an Personen sei dazu angefragt worden, sagt von Mentlen. Mit Tamara Bründler und Stefan Buser wurden zwei «Ersatzgemeinderäte» von der Gemeindeabteilung in die Pflicht genommen. Oliver Hassler wird das Gremium leiten.

Geplant ist, dass die Stimmberechtigten an der kommenden Einwohnergemeindeversammlung vom 30. November über die Projektierungskosten für die Strassensanierung orientiert werden. Das Vorhaben sorgte dabei in der Vergangenheit schon einmal für Diskussionen: An der Gemeindeversammlung im November 2021 wurden die Projektkosten für die Sanierung der Kehrstrasse und der Langmattstrasse aus dem Budget für das Jahr 2022 gestrichen.

Auf die anderen Geschäfte, die an der Gemeindeversammlung traktandiert werden, hat der Ausstand keinerlei Einfluss: Sie werden vom Gemeinderat normal vorbereitet und behandelt.