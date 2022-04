Frick-Mettauertal Wenn Inflation und Nullzins das Ersparte fressen: Raiffeisenbank baut Beratung für Anlagengeschäft weiter aus Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ist mit dem Geschäftsgang 2021 zufrieden. Immer mehr Kunden wollen ihr Geld investieren, statt es auf dem Konto liegen zu lassen. Das Beratungsgeschäft soll ausgebaut, die Öffnungszeiten reduziert werden. Für ihr 100-Jahre-Jubiläum legt die Bank derweil einen Fonds über 500'000 Franken auf, mit dem sie nachhaltige Projekte der Gemeinde finanziert.

Sind mit dem Geschäftsgang 2021 zufrieden: Marc Jäger (l.),Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, und Peter Wiedmer, Mitglied der Bankleitung. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich das Geld auf dem Sparkonto von allein vermehrte. Der Nullzins sowie eine Inflationsrate, die hierzulande seit einem Jahr ständig steigt und aktuell für den März bei 2,4 Prozent liegt, zwingt Sparerinnen und Sparer aktiv zu werden, um der Entwertung ihres Geldes entgegenzuwirken.

Dieses ökonomische Setting wirkt sich auch auf die Geschäftstätigkeit der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal aus. So sei der Beratungsbedarf etwa in Sachen Altersvorsorge und Anlagen stark angestiegen, wie Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung, an der Vorstellung des Geschäftsjahresabschlusses 2021 am Donnerstag berichtete. Er sagte:

«Auch Kundinnen und Kunden mit kleineren Beträgen suchen uns vermehrt für eine Anlageberatung auf.»

Gleichzeitig nutzen immer weniger Kundinnen und Kunden den Schalter. Der Trend nach vermehrter Beratung und weniger Schalternutzung wird sich denn auch in absehbarer Zeit in einer Verkürzung der Öffnungszeiten der Geschäftsstellen widerspiegeln.

Kundeneinlagen steigen auf 1,42 Milliarden Franken

Mit Rückblick auf den Geschäftsgang 2021 zeigte sich Jäger zufrieden. Insgesamt weist die Bank einen Gewinn von 1,17 Millionen Franken aus. Gegenüber 2020 entspricht dies einer Steigerung von 2,5 Prozent.

Ebenfalls gesteigert hat die Bank die Einlagen der Kundinnen und Kunden um sechs Prozent auf rund 1,42 Milliarden Franken. Gleichzeitig hat das Hypothekarvolumen um 88,1 Millionen auf 1,56 Milliarden Franken zugenommen. Dementsprechend beträgt die Bilanzsumme neu 1,85 Milliarden Franken (Vorjahr: 1,77 Milliarden Franken).

Auch die Zahl ihrer Mitglieder baute die Bank von 14’107 auf 14’521 aus. Ebenso die Zahl der Mitarbeitenden, die von 75 auf 77 zunahm. Jäger geht davon aus, dass mittelfristig die Zahl der Mitarbeitenden in den dreistelligen Bereich anwachsen werde. In der Rekrutierung sieht er eine Herausforderung der nächsten Jahre. So sagte er:

«Der Markt an Fachpersonal im Bankensektor ist derzeit ausgetrocknet.»

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und hat im Jahr 2021 um 21,1 Prozent auf 3,82 Millionen Franken zugenommen. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft konnte die Bank «aufgrund der markt- und konkurrenzbedingt rückläufigen Zinsmarge» mit 16,92 Millionen Franken (Vorjahr: 17,46 Millionen Franken) nur knapp halten.

Raiffeisenbank begeht 100-Jahre-Jubiläum

Dieses Jahre begeht die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ihr 100- Jahre-Jubiläum. Jäger erklärt:

«Wir sind ein Konstrukt von Fusionen, haben uns dann entschieden, die Eröffnung der Bank in Gipf-Oberfrick von vor 100 Jahren zum Anlass zu nehmen.»

Die Bank begeht ihr Jubiläum jedoch nicht mit einem grossen Fest. Stattdessen eröffnet sie einen Fonds über 500’000 Franken, mit dem sie Projekte finanziert, die von den 20 Gemeinden, die im Gebiet der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal liegen, bis September eingereicht werden können.

Dabei könne es sich etwa um Projekt zur Förderung der Biodiversität, der Elektromobilität oder der regenerativen Energie handeln, so Jäger – dies damit das 100-Jahre-Jubiläum auch «nachhaltig» in Erinnerung bleibt.