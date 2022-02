Wirtschaft US-Konzern übernimmt Technologie-Unternehmen aus Frick – alle Arbeitsplätze bleiben erhalten Avery Dennison übernimmt die zur Jakob Müller Holding AG gehörende Tex Trace AG. Die Übernahme beinhaltete die Fricker Niederlassung mit zehn Mitarbeitenden sowie das geistige Eigentum – allem voran eine Lösung, mit der Kleidungsstücke digitale Identitäten erhalten und so beispielsweise gegen Diebstahl gesichert werden können.

Avery Dennison, ein weltweit tätiges Unternehmen der Materialwissenschaften mit Sitz in den USA und über 32'000 Mitarbeitenden, hat die zur Jakob Müller Holding AG gehörende Tex Trace AG mit Sitz in Frick übernommen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen hervor.

Die Übernahme beinhaltet das Tex Trace IP Portfolio – also das geistige Eigentum ­– die Mitarbeitenden und die Niederlassung in Frick. Die Tex Trace AG beschäftigt zehn Mitarbeitende in Frick, wie Anna Tina Heuss, Medienverantwortliche der Jakob Müller Holding AG, auf Nachfrage sagt.

«Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.»

Die Tex Trace AG wurde 2010 gegründet und hat an einer Technologie für gewebte RFID-Etiketten gearbeitet, die auf Kleidungsstücke aufgenäht oder in diese eingesetzt werden können. RFID bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten.

Kleidungsstücke mit digitalen Identitäten

Integriert in Bekleidung respektive Markenetiketten, ermöglicht RFID Komplettlösungen für Produktbranding, Marken- und Diebstahlschutz, Produktverfügbarkeit, Kundeninteraktion und mehr Komfort in Verkaufsstellen, etwa durch einen Self-Check-out, heisst es in der Mitteilung.

Dieser Schritt sei eine «grossartige Gelegenheit und eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft der Tex Trace AG», lässt sich Stephan Bühler, Mitinhaber der Jakob Müller Holding AG und früherer CEO der Tex Trace AG, zitieren. Und weiter:

«Wir sind stolz darauf, was das Start-up in seiner zehnjährigen Geschichte erreicht hat und sehr erfreut, dass wir nun in der Lage sind, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.»

Von Seiten Francisco Melo, Vizepräsident und General Manager der Avery Dennison Smartrac, heisst es: «Die innovativen textilen RFID-Produkte-Lösungen, die Tex Trace entwickelt hat, werden der traditionellen Art und Weise, wie RFID in der Bekleidungs- und Einzelhandelsbranche eingesetzt wird, einen erheblichen Mehrwert verleihen. Sie schaffen damit die Chance für eine nachhaltigere und intelligentere Zukunft.»